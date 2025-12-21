بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

9 قتلى و10 جرحى في هجوم مسلح قرب جوهانسبرغ

21 ديسمبر 2025
9 قتلى و10 جرحى في هجوم مسلح قرب جوهانسبرغ

وطنا اليوم:أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا مقتل 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجوم مسلح نفذه مجهولون في بلدة بيكرزدال الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب غربي جوهانسبرغ، في ثاني حادث إطلاق نار جماعي تشهده البلاد خلال الشهر الجاري، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الشرطة إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار عشوائيا على الضحايا في شوارع البلدة، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة.
وأشارت الشرطة في بيان، بعد تقديم حصيلة مراجعة 9 قتلى بدلا من 10 كما أعلنت سابقا، إلى أن “بعض الضحايا قتلوا اعتباطيا في الشارع من رجال مسلحين لم تحدد هوياتهم بعد”.
وذكرت الشرطة أن الهجوم وقع قرب حانة غير رسمية في بلدة بيكرزدال، وهي منطقة فقيرة تقع بالقرب من عدد من مناجم الذهب الكبرى في البلاد، مؤكدة نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وأشارت الشرطة إلى أن الموقع الذي وقع فيه الهجوم كان يُستخدم لبيع الكحول بشكل غير قانوني.
ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من حادث إطلاق نار آخر شهدته البلاد في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري حين اقتحم مسلحون نزلا قرب العاصمة بريتوريا وقتلوا 12 شخصا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.
وتعاني جنوب أفريقيا من معدلات مرتفعة للجريمة، وتُعد من بين الدول ذات نسب جرائم القتل الأعلى في العالم رغم تعدادها السكاني البالغ نحو 63 مليون نسمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:15

محمد فراس الحنيطي… حكاية شاب أردني صنع من الاجتهاد مجدًا ومن العطاء بصمة خالدة

23:44

حزب الميثاق الوطني ينظّم فعالية بازار وكرنفال مادبا

23:03

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الرواجفة

20:44

امانة عمان: إجراءات قانونية بحق متسولين ينتحلون شخصية عمال الوطن

20:34

أقدم ملعب في العالم يُهجر بعد 154 عاما

20:24

بزشكيان: من يستطيع حلّ مشاكل إيران فليفعل

20:11

السجن لمسؤولين سابقين في مصرف ليبي بتهمة الاختلاس والتزوير

19:58

البنك الدولي: الأردن ضمن الفئة الأعلى عالميا برقمنة القطاع العام

19:55

60 بالمئة نسبة حجوزات رأس السنة في البترا

19:28

حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية

19:20

الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب

19:16

وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار

وفيات
وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرموني