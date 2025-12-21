إعلام أميركي: نتنياهو سيطلع ترامب على خطط لضربات جديدة محتملة على إيران

وطنا اليوم:ذكرت شبكة (إن.بي.سي نيوز) السبت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستمع إلى إفادة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشير إلى أن أي توسع في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يشكل تهديدا ربما يستدعي تحركا سريعا.

وأوضح تقرير الشبكة أن المسؤولين الإسرائيليين قلقون من قيام إيران بإعادة تشغيل مواقع تخصيب اليورانيوم التي قصفتها الولايات المتحدة في حزيران وأنهم يستعدون لإطلاع ترامب على خيارات استهداف برنامج الصواريخ مجددا.