بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

إعلام أميركي: نتنياهو سيطلع ترامب على خطط لضربات جديدة محتملة على إيران

21 ديسمبر 2025
إعلام أميركي: نتنياهو سيطلع ترامب على خطط لضربات جديدة محتملة على إيران

وطنا اليوم:ذكرت شبكة (إن.بي.سي نيوز) السبت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستمع إلى إفادة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشير إلى أن أي توسع في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يشكل تهديدا ربما يستدعي تحركا سريعا.
وأوضح تقرير الشبكة أن المسؤولين الإسرائيليين قلقون من قيام إيران بإعادة تشغيل مواقع تخصيب اليورانيوم التي قصفتها الولايات المتحدة في حزيران وأنهم يستعدون لإطلاع ترامب على خيارات استهداف برنامج الصواريخ مجددا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:15

محمد فراس الحنيطي… حكاية شاب أردني صنع من الاجتهاد مجدًا ومن العطاء بصمة خالدة

23:44

حزب الميثاق الوطني ينظّم فعالية بازار وكرنفال مادبا

23:03

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الرواجفة

20:44

امانة عمان: إجراءات قانونية بحق متسولين ينتحلون شخصية عمال الوطن

20:34

أقدم ملعب في العالم يُهجر بعد 154 عاما

20:24

بزشكيان: من يستطيع حلّ مشاكل إيران فليفعل

20:11

السجن لمسؤولين سابقين في مصرف ليبي بتهمة الاختلاس والتزوير

19:58

البنك الدولي: الأردن ضمن الفئة الأعلى عالميا برقمنة القطاع العام

19:55

60 بالمئة نسبة حجوزات رأس السنة في البترا

19:28

حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية

19:20

الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب

19:16

وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار

وفيات
وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرموني