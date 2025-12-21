بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الاستهلاكية المدنية تعلن عن توفر جميع أنواع المدافئ بأسعار تنافسية

21 ديسمبر 2025
الاستهلاكية المدنية تعلن عن توفر جميع أنواع المدافئ بأسعار تنافسية

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن توفر مختلف أنواع المدافئ، في جميع أسواقها المنتشرة في المملكة، ضمن استعداداتها لفصل الشتاء وتلبية لاحتياجات المواطنين.
وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح، في بيان، اليوم الأحد، إن أنواع المدافئ المتوفرة تشمل الكهربائية، والغاز، والكاز، وبمواصفات معتمدة وجودة عالية، وبأسعار مناسبة تتماشى مع دور المؤسسة في تقديم خيارات اقتصادية للمستهلكين.
وأضاف الجراح إن المؤسسة توفر مخزونا كافياً من مستلزمات التدفئة لضمان استمرار توفرها خلال الموسم الشتوي، داعياً المواطنين إلى الاستفادة ومراجعة أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقاً.
وأكد أن المؤسسة تشتري موادها وتعرضها في أسواقها بعد اجتيازها لجميع الفحوصات المخبرية ومطابقتها للمواصفات الأردنية، لضمان أعلى درجات الجودة وتقديم خدمات تليق بالمواطن الأردني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:15

محمد فراس الحنيطي… حكاية شاب أردني صنع من الاجتهاد مجدًا ومن العطاء بصمة خالدة

23:44

حزب الميثاق الوطني ينظّم فعالية بازار وكرنفال مادبا

23:03

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة الرواجفة

20:44

امانة عمان: إجراءات قانونية بحق متسولين ينتحلون شخصية عمال الوطن

20:34

أقدم ملعب في العالم يُهجر بعد 154 عاما

20:24

بزشكيان: من يستطيع حلّ مشاكل إيران فليفعل

20:11

السجن لمسؤولين سابقين في مصرف ليبي بتهمة الاختلاس والتزوير

19:58

البنك الدولي: الأردن ضمن الفئة الأعلى عالميا برقمنة القطاع العام

19:55

60 بالمئة نسبة حجوزات رأس السنة في البترا

19:28

حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية

19:20

الملك يهنئ العاهل المغربي بتتويج منتخب بلاده لكرة القدم بكأس العرب

19:16

وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار

وفيات
وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرموني