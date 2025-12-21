بنك القاهرة عمان
العِبرة في الإنجاز

21 ديسمبر 2025
أ.د. مصطفى عيروط

برأيي، إن العِبرة مما حققه المنتخب الأردني – النشامى – تكمن في الإرادة الصلبة لتحقيق الإنجاز، وفي حسن إدارة التحدي بتصميمٍ وإخلاصٍ وتعاونٍ وعملٍ جماعي. فقد أبدع المنتخب فيما حققه، وقدم نموذجًا يُبنى عليه ويُحتذى به في مختلف الميادين.

إن المنجز عندما يعمل بكفاءة، ويشعر بأنه مُتابَع ومُقدَّر، فإنه يحقق إنجازات يرضى عنها المجتمع. وأعتقد أن الأردنيين جميعًا، ومعهم أشقاؤهم العرب والمسلمون، بل والمتابعون في أنحاء العالم، تسمروا أمام شاشات التلفزة، شدّهم أداء المنتخب الأردني وقدرته اللافتة على إدارة التحدي وتحويله إلى إنجاز.

ومن هنا، فإن المنجز في أي موقع كان، عام أو خاص وبدءا من الاسره والمدرسة والكليه والجامعه والعمل يجب أن يُقابل بالتشجيع، وبالدعم المادي والمعنوي، حتى يستمر عطاؤه، ويتواصل إنجازه، ويتجدد إبداعه
وأخطر ما يمكن معرفة أو شعور المنجز لانه محارب من عديمي الكفاءه والحساد لانه يحبط ويحبط من حوله
والعبرة بأن النجاحات تتحقق والتقدم يتحقق من كفاءات منجزه مخلصه والحفاظ عليها واجب وضروري ومن يقرأ عن التقدم في العالم وفي اي مكان عام وخاص يجد بأن التقدم قاعدته اداريه تدعم وتتبنى الكفاءات التي تعمل وتنجز فيتقدم المكان عام أو خاص
فالمنتخب الاردني النشامى كفاءات منجزه ترفع الرأس عاليا والأردن دائما اولا بهمة الجميع ودعم ومتابعة قيادتنا الهاشميه


