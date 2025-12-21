لبنان: الاقتراب من إتمام المرحلة الأولى من نزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أمس السبت إن لبنان يقترب من إتمام نزع سلاح حزب الله جنوب نهر الليطاني، في ظل سعي البلاد الحثيث لتنفيذ أحد أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل قبل نهاية العام.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، الذي حظي بدعم الولايات المتحدة وجرى الاتفاق عليه في تشرين الثاني 2024، أكثر من عام من القتال بين دولة الاحتلال الإسرائيلية وحزب الله، ونص على نزع سلاح الحزب بدءا من المناطق الواقعة جنوب النهر، وهي المنطقة المتاخمة لكيان الاحتلال.

وكلفت السلطات اللبنانية، بقيادة الرئيس جوزاف عون وسلام، الجيش المدعوم من الولايات المتحدة، في الخامس من آب، بوضع خطة لحصر السلاح في يد الدولة بحلول نهاية العام.

وذكر بيان من مكتب رئيس الوزراء “أكد سلام أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء”.

وأضاف سلام “الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، أي إلى شمال نهر الليطاني، استنادا إلى الخطة التي أعدها الجيش اللبناني بناء على تكليف من الحكومة”.

وجاء البيان بعد اجتماع جمع بين سلام وسيمون كرم رئيس الوفد المفاوض في اللجنة المدنية المشرفة على الهدنة بين حزب الله وإسرائيل.

ومنذ وقف إطلاق النار، تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكات متكررة، إذ شككت إسرائيل في جهود الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله. وكثفت الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدافها لحزب الله في جنوب لبنان، وحتى في العاصمة بيروت.