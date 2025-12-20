بنك القاهرة عمان
أربعون مليون دينار تُنقذ مستشفى الملك المؤسس الجامعي بعد تحرّك النائب فراس القبلان

20 ديسمبر 2025
أربعون مليون دينار تُنقذ مستشفى الملك المؤسس الجامعي بعد تحرّك النائب فراس القبلان

وطنا اليوم _

استجابت الحكومة بشكل سريع لصرخة النائب فراس القبلان، التي أطلقها تحت القبة بشأن الديون المستحقة على الحكومة لصالح مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، والبالغة 107 ملايين دينار، والتي انعكست سلبًا على الأداء الصحي للمستشفى، وأدت إلى نقص في الأدوية، ورفع قضايا قانونية بحقه، وتعثر عدد من الشركات المزودة للخدمات اللوجستية والأدوية عن الاستمرار بالتزويد نتيجة شح السيولة.

وبناءً على هذه الاستجابة، قررت الحكومة مشكورة تخصيص 40 مليون دينار لدعم المستشفى، حيث سيتم صرف 10 ملايين دينار قبل نهاية العام الحالي، على أن يُستكمل المبلغ المتبقي بواقع 3 ملايين دينار شهريًا ضمن مخصصات موازنة عام 2026، وذلك بعد التوافق بين وزيري المالية والصحة، وإدارة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وإدارة مستشفى الملك المؤسس.

وثمّن النائب القبلان هذه الخطوة، معربًا عن شكره لرئيس الوزراء والحكومة ووزيري المالية والصحة، وإدارتي الجامعة والمستشفى، على سرعة الاستجابة، مؤكدًا أن هذا القرار سيسهم في تحسين الخدمات الصحية، وتأمين الأدوية، وإعادة الاستقرار المالي والتشغيلي للمستشفى، بما ينعكس إيجابًا على المرضى وأبناء المحافظات الشمالية.


