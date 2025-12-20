بنك القاهرة عمان
وفد البطريركية اللاتينية يزور المستشفى الميداني الاردني بغزة

20 ديسمبر 2025
وفد البطريركية اللاتينية يزور المستشفى الميداني الاردني بغزة

وطنا اليوم _

زار وفد من البطريركية اللاتينية في مدينة غزة اليوم السبت، المستشفى الميداني الأردني في منطقة تل الهوى شمال قطاع غزة، واطلع على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى لسكان المنطقة.

وأشاد الوفد بالدور الإنساني الذي يضطلع به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يعكس الموقف الأردني الثابت تجاه القضايا الإنسانية.

كما أثنى الوفد على الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية، لا سيما الخطوة الإيجابية المتمثلة بإعادة تشغيل المستشفى الميداني الأردني واستئناف تقديم الخدمات الطبية لأهالي القطاع ، مثمناً الجهود الإنسانية والطبية المبذولة للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.


