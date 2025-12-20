أردني يفوز بجائزة الشارقة الدوليّة اللغوية

وطنا اليوم _

فاز أستاذ اللسانيات في كلية الآداب بالجامعة الهاشمية، الدكتور عيسى برهومة، بجائزة الشارقة الدولية للدراسات اللغوية والمعجمية لعام 2025 عن كتابه “عرى النص: دراسات لسانية نصية في الشعر والسرد”.

وقالت الجامعة في بيان إن هذا الإنجاز العلمي المتميز يعكس الكفاءة البحثية لأعضاء هيئة التدريس فيها، ويؤكد حضور الجامعة الفاعل في المحافل العلمية العربية، وإسهامها في خدمة اللغة العربية والدراسات اللسانية المعاصرة.

وكان سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى في دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم الشارقة، قد كرم الفائزين في مختلف محاور الجائزة الخميس الماضي، بحضور نخبة من الباحثين والأكاديميين.

يذكر أن الدكتور برهومة، حاصل على عدة جوائز مرموقة، منها جائزة الأدب الجغرافي العربي لأفضل تحقيق عربي لأدب الرحلة، التي نظمتها أبوظبي ولندن، وجائزة الباحث المتميز من الجامعة الأردنية، وجائزة المقالة والخاطرة، كما يمتلك العديد من المؤلفات في مجالات اللسانيات والحضارة، إلى جانب عشرات البحوث العلمية المحكمة ومشاركات متميزة في المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية.

وتعد جائزة الشارقة من أبرز الجوائز الدولية المرموقة التي يتنافس على نيلها الباحثون من داخل الوطن العربي وخارجه، حيث تخضع المشاركات لتحكيم علمي دقيق يشارك فيه نخبة من العلماء من مختلف الدول العربية.