“السياحة” تنظم حفلا لإضاءة شجرة عيد الميلاد بمدينة السلط

وطنا اليوم _

نظمت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع الكنائس الرسولية في السلط وجمعية المحبة والرحمة، حفلا لإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد والذي أقيم في ساحة عقبه بن نافع (مركز الزوار)، بحضور عدد من النواب ومدير مديرية سياحة محافظة البلقاء محمود عربيات، ورجال الدين من الديانتين الإسلامية والمسيحية وأبناء المجتمع المحلي، في أجواء احتفالية جسدت قيم الإخاء والمحبة والعيش المشترك.

وبحسب بيان اليوم السبت، أكد رئيس لجنة بلدية السلط علي البطاينة، أن إضاءة شجرة الميلاد تمثل رمزا للأمل والسلام، وتعكس جوهر الهوية الأردنية القائمة على التسامح واحترام التنوع، مشيرا إلى أن مدينة السلط تشكل نموذجا حيا للعيش المشترك الذي يميز الأردن في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وهنأ البطاينة الإخوة المسيحيين في محافظة البلقاء وفي مختلف محافظات المملكة بأعياد الميلاد المجيدة، متمنيا أن تعود هذه المناسبة على الجميع بالخير والسلام، وأن يبقى الأردن واحة للأمن والاستقرار.

من جهته، أكد رئيس جمعية المحبة والرحمة ميشيل فشحو، أن السلط هي نمودج حي للعيش المشترك.

وقال الرئيس الروحي للكنيسة الأرثوذكسية الارشمنديت الاب خريستوفورس حداد، “إن عيد الميلاد المجيد يحمل دلالات روحية وتاريخية عميقة، ويجسد نموذج العيش المشترك بين أتباع الديانات السماوية، لافتا الى أن الإخاء الإسلامي المسيحي في الأردن ركيزة أساسية من تاريخ الوطن وهويته.


