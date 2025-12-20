“الإعلام النيابية” تزور نقابة الصحفيين

وطنا اليوم _

زارت لجنة الإعلام والتوجيه الوطني النيابية، برئاسة النائب حسين العموش، اليوم السبت، مقر نقابة الصحفيين الأردنيين، والتقت نقيب الصحفيين طارق المومني وأعضاء مجلس النقابة.

وبحسب بيان للجنة، قال العموش، إن الزيارة تأتي في إطار حرص اللجنة على تعميق التعاون مع نقابة الصحفيين، والاطلاع على خططها وتوجهاتها المستقبلية، والاستماع إلى رؤيتها وملاحظاتها حول القضايا والتشريعات الإعلامية وسبل تطويرها بما يواكب متطلبات المرحلة.

وأكد استعداد اللجنة لدعم مطالب الجسم الصحفي والمؤسسات الإعلامية، بما يكفل حماية الحريات الإعلامية، وتنظيم العلاقة بين النقابة والعاملين في القطاع بما يضمن صون المهنة، إلى جانب دعم المؤسسات الصحفية والإعلامية لتمكينها من أداء رسالتها الوطنية في خدمة الصالح العام.

وأشار إلى حرص اللجنة على أن تكون نقابة الصحفيين أولى محطات برنامج زياراتها للمؤسسات الإعلامية، انطلاقا من مكانتها كمؤسسة حاضنة للجسم الصحفي والإعلامي، ولدور الإعلام في تشكيل الوعي العام وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن.

وبحث الجانبان سبل دعم برامج النقابة الهادفة إلى تطوير العمل الإعلامي، ودور وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية، وآليات تعظيم الإيجابيات والحد من السلبيات، إلى جانب مناقشة أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإعلامية.

ودعا العموش، النقابة إلى تزويد اللجنة بتقرير يتضمن رؤيتها وخططها وأفكارها لتطوير وتنظيم المهنة، مشيرا إلى أن اللجنة ستباشر عقد سلسلة من اللقاءات لمتابعة عدد من الملفات الإعلامية.

من جهته، أكد المومني، أهمية العلاقة بين مجلس النواب ونقابة الصحفيين في دعم التوجهات الوطنية وإيجاد حلول لمطالب الجسم الصحفي، لا سيما التشريعية والتنظيمية.

واستعرض دور النقابة والتشريعات الإعلامية الناظمة للعمل الصحفي، مؤكدا سعي النقابة إلى حماية المهنة والحفاظ على هيبة الصحفي، والتزامها بالدفاع عن الحريات الصحفية والعاملين في مختلف المؤسسات الإعلامية.

وعرض النقيب وأعضاء مجلس النقابة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه أعضاء الهيئة العامة والعاملين في المؤسسات الإعلامية، محذرين من مخاطر إضعاف القطاع وغياب الدعم اللازم، بما يهدد استمراريته وقدرته على أداء دوره الوطني تجاه القضايا المحلية والعربية والدولية.