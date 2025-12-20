منتخب النشامى يبعث برسائل ناصعة البياض عن الأردن

وطنا اليوم _

تجاوزت مكاسب مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة كأس العرب الإطار الرياضي، لتتعداه نحو تحقيق مكاسب سياحية وترويجية مهمة للأردن، إلى جانب إبراز صورة حضارية مشرقة عن الجمهور الأردني المعروف بأخلاقه العالية، وروحه الرياضية الأصيلة.

وحقق منتخب النشامى إنجازا رياضيا لافتا بحلوله وصيفا لبطل كأس العرب 2025، بعد أداء بطولي في المباراة النهائية التي وصفت بأنها من أجمل المباريات في تاريخ البطولة، ليضيف هذا الإنجاز رصيدا جديدا إلى سجل الكرة الأردنية، ويرفع من حضور الأردن ومكانته في المحافل الخارجية.

ونجح المنتخب، من خلال أدائه المميز ونتائجه اللافتة، إلى جانب الروح الرياضية العالية وأخلاق لاعبيه، في نيل إشادة واسعة من وسائل الإعلام العربية وجماهيرها التي أشادت بالمنتخب، وبدأت بالبحث عن معالم الأردن السياحية والدينية والأثرية، ما أسهم في تقديم صورة مشرفة عن المملكة، وشجع المواطنين العرب والأجانب على زيارة الأردن والاستمتاع بمقوماته السياحية المتنوعة.

وساهمت الفعاليات التراثية التي نظمها الجمهور الأردني في مختلف الأماكن بقطر، لا سيما في سوق “واقف”، في التعريف بالعادات والتقاليد الأردنية الأصيلة، التي نالت إعجاب الجميع، ودفعت العديد من الجماهير العربية إلى تقليدها والاقتداء بها، في مكسب ثقافي جديد يضاف إلى مكاسب مشاركة النشامى في البطولة.

ولعل أبلغ ما قيل في هذا السياق، ما عبر عنه أحد المشجعين العرب الذي وصف حالة التلاحم بين القيادة والشعب الأردني بأنها حالة مثالية يحتذى بها، مستشهدا بالدعم الملكي المتواصل للمنتخب في البطولات الخارجية، وحرص سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، على متابعة تفاصيل المنتخب وتشجيعه من المدرجات، في صورة حية تعكس عمق المحبة والتناغم بين القيادة والشعب، وتقدم نموذجا مشرفا عن الأردن أمام العالم.

وأكد النائب عبد الحليم عنانبة، الذي تواجد في قطر لمؤازرة المنتخب الوطني، أن مكاسب المشاركة في بطولة كأس العرب تجاوزت حدود الإنجاز الرياضي، لتصل إلى مستوى الترويج المتكامل للأردن على مختلف الصعد.

وأشار إلى أن الأداء الراقي والمميز الذي قدمه المنتخب لفت أنظار الجميع ونال إشادة واسعة، ما دفع الكثيرين للحديث عن الأردن بكافة قطاعاته، فيما عكس الجمهور الأردني صورة مشرقة وناصعة عن الشعب الأردني الوفي لوطنه وقيادته، والزاحف خلف منتخب بلاده دعما وتشجيعا لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات.

من جانبه، أكد رئيس نادي السلط خالد عربيات، أن ما حققه المنتخب خلال الفترة الأخيرة يستحق الإشادة والثناء، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز أسهم بشكل واضح في الترويج السياحي للأردن، معتبرا أن إنجاز النشامى في قطر عزز من ثقة الشارع المحلي بالمنتخب، قبيل مشاركته التاريخية المرتقبة في نهائيات كأس العالم.

وبين أن الكثيرين في العالم العربي باتوا اليوم يتحدثون عن الأردن كبلد نموذجي، بعد متابعتهم لأداء منتخب النشامى وجمهوره، الذي أنجب هذه الكوكبة من اللاعبين المميزين الذين مثلوا المملكة بأفضل صورة.

بدوره، قال الزميل محمد حسيبا، الذي رافق المنتخب في مشواره ببطولة كأس العرب، إن نتائج “النشامى” دفعت العديد من الأشقاء العرب إلى تداول الحديث عن الأردن من النواحي السياحية والثقافية والاقتصادية، بل امتد الاهتمام إلى اللباس التقليدي والطعام والعادات والتقاليد، ما أسهم في الترويج للمملكة ومعالمها السياحية والدينية.

يشار إلى أن المنتخب الوطني عاد من قطر، وسيباشر قريبا مرحلة الإعداد والتحضير للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال حزيران المقبل.