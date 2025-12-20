“البوتاس العربية” توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع “يارا” النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية

وطنا اليوم _

عززت شركة البوتاس العربية حضورها في الأسواق العالمية عبر توقيع اتفاقية توريد استراتيجية طويلة الأمد مع شركة “يارا” الدولية (Yara International ASA) النرويجية، إحدى أكبر الشركات العالمية في إنتاج وتوزيع الأسمدة.

وجرى توقيع الاتفاقية يوم الإثنين في مدينة زيورخ – سويسرا، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، حيث وقّعها عن الشركة الرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، ونائب الرئيس التنفيذي الأول لشركة البوتاس العربية – أوروبا المهندس رشيد اللوباني، فيما وقّعها عن مجموعة “يارا” كل من فريدريك شوتز نائب الرئيس الأول للمشتريات، وجاكوب ترايدر نائب الرئيس – قسم مشتريات البوتاس، وإريك كريستوفر راينسكو المدير التنفيذي لمشتريات البوتاس.

وتُعد هذه الشراكة خطوة نوعية تندرج ضمن خطط “البوتاس العربية” لتعزيز مكانتها في الأسواق ذات العائد المجدي، وتعزيز إسهام الأردن في منظومة الأمن الغذائي العالمي.

وتهدف الاتفاقية إلى تزويد “يارا” بكميات سنوية من مادة البوتاس لتغطية احتياجات مجموعة “يارا” في الأسواق العالمية، بما يعزز من انتشار منتجات شركة البوتاس العربية في أبرز الأسواق الاستراتيجية ذات الطلب المرتفع.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم توريد كميات البوتاس بشكل رئيسي من شركة البوتاس العربية في الأردن، مع توفير الدعم اللوجستي من قبل شركة APC Trading & Logistics Europe AG ، بما يضمن كفاءة واستمرارية عمليات التوريد إلى الأسواق المستهدفة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب: “تمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة الشركة، وتعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها منتجات البوتاس الأردني عالمياً، لا سيما من قبل عملاق صناعة الأسمدة شركة يارا. كما ترسخ من قدرة الشركة على تلبية متطلبات كبار المستهلكين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة اللوجستية.”

وشدد المهندس أبو هديب على أن هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع مرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي التي تولي قطاع التعدين والصناعات التحويلية أهمية قصوى كرافد أساسي للنمو، مؤكداً التزام الشركة بترجمة الرؤى الملكية الرامية لتعظيم القيمة المضافة للصناعات الوطنية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من خلال شراكات عالمية نوعية تفتح آفاقاً تصديرية جديدة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى توسيع حضورها في الأسواق العالمية الرئيسة، وفي مقدمتها السوق الأوروبي الذي يتميز بمتطلبات عالية ومعايير متقدمة، مبيناً أن الشراكة مع مجموعة “يارا” تمثل إنجازاً نوعياً يعزز مكانة الشركة في الأسواق المتقدمة، ويؤكد تميّز البوتاس الأردني كمنتج عالي الجودة والمواصفات، يلبي احتياجات كبار المستهلكين في قطاع الأسمدة.

وأشار الدكتور النسور إلى أن شركة البوتاس العربية استطاعت خلال السنوات الأخيرة ترسيخ حضور مستدام في أوروبا رغم السياسات البيئية الصارمة والمعايير التنظيمية المعقدة في هذه الأسواق، وذلك بفضل تبنيها منظومة متكاملة للاستدامة والوعي البيئي، تضمنت تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات، وإدارة الموارد الطبيعية بطرق مسؤولة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الثقة لدى العملاء الأوروبيين الرئيسيين، وضمان الامتثال لأعلى معايير الجودة والكفاءة اللوجستية في عمليات التوريد.

بدوره ، أكد نائب الرئيس التنفيذي الأول لشركة البوتاس العربية – أوروبا المهندس رشيد اللوباني، أن الاتفاقية ستعزز التموضع الاستراتيجي لشركة البوتاس العربية في القارة الأوروبية من خلال رفع مستوى التكامل التجاري واللوجستي، لافتاً إلى الدور المحوري الذي تقوم به شركة APC Trading & Logistics Europe AG ومكتب الشركة في ساو باولو APC Brazil Fertilizantes في ضمان وصول الإمدادات بكفاءة وموثوقية عاليتين.

وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً لمسار متنامٍ من التعاون بين الجانبين، حيث كانت شركة “يارا” من اكبر مشتريين البوتاس لدى شركة البوتاس العربية في عام 2024، مع توقعات بالحفاظ على هذا الزخم وزيادة الكميات مستقبلاً في ظل المتغيرات الجيوسياسية العالمية التي عززت مكانة البوتاس الأردني كمورد رئيسي وموثوق يدعم الأمن الغذائي العالمي.

تجدر الإشارة إلى أنYara International ASA هي شركة نرويجية متعددة الجنسيات تتخذ من أوسلو مقراً رئيسياً لها، وتأسست عام 1905 لتصبح اليوم واحدة من أكبر الشركات العالمية في صناعة الأسمدة وحلول تغذية النبات، حيث تعمل في أكثر من 60 دولة حول العالم، وتنتج طيفاً واسعاً من الأسمدة مثل الأمونيا واليوريا ونترات الأمونيوم والأسمدة المركبة، وتُعد من أبرز المنتجين العالميين للأسمدة النيتروجينية.

وفي أوروبا، تنتج “يارا” سماد كبريتات البوتاسيوم في كلٍّ من فنلندا والسويد، إلى جانب إنتاج الأسمدة المركبة في فنلندا والنرويج والسويد. أما في البرازيل، فتُعد الشركة أحد أكبر موزعي الأسمدة في السوق المحلي، وتعمل في مجال خلط وتوزيع جميع أنواع الأسمدة لتلبية الاحتياجات الزراعية المتنامية هناك.