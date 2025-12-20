بنك القاهرة عمان
جمعية المختبرات والتحاليل الطبية تعقد اليوم العلمي الثاني

برعاية كريمة من سعادة النائب الدكتور أحمد السراحنة، رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب، أقامت جمعية المختبرات والتحاليل الطبية اليوم العلمي الثاني لها، والذي ركّز على أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل المخبري، باعتبارها أحد المحاور الحديثة في تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات المخبرية.

وتضمّن اليوم العلمي محاضرات علمية متخصصة ناقشت دور الذكاء الاصطناعي في تحسين دقة الفحوصات، وتسريع إنجاز النتائج، ودعم اتخاذ القرار الطبي، بما ينسجم مع التوجهات العالمية في تحديث الأنظمة الصحية.

ومن اهم المحاضرين د.باسل ابو جاموس/بريطانيا

د.نبيل حجازي/الاردن

م.امجد العبوة/الاردن

د.طارق رماضنه/الاردن

د.لؤي ابو قطوسه/الاردن

وتم إعطاء محاضرة عن التعليم والتدريب المستمر

ومحاضرة عن السلامه والصحه المهنية من قبل رئيسة الجمعية الدكتورة انعام صبيحات .

وأكد المشاركون أهمية مواكبة التطور التكنولوجي وتطبيق الحلول الذكية في المختبرات الطبية، لما لها من أثر مباشر في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى.

وخلال الفعالية، تقدّمت الجمعية ممثلة برئيستها الدكتورة انعام صبيحات بالشكر والتقدير لسعادة النائب الدكتور أحمد السراحنة على رعايته الكريمة، ولجميع المحاضرين والمتحدثين والمشاركين على إسهاماتهم العلمية التي أسهمت في إنجاح هذا الحدث.

حيث بلغ عدد الحضور اكثر من ٢٠٠ مشارك ومنهم مديرة مختبرات مستشفى الجامعه الاردنية الدكتوره مها شوماف ورؤساء الأقسام بجامعة عمان الاهلية وجامعة البتراء وجامعة جدارا وجامعة الزرقاء وجامعة البتراء وجامعة البلقاء وأساتذة من الجامعه الاردنية والتطبيقية وعمان العربية ومدراء المختبرات الخاصه والحكوميه وخريجين الدراسات العلياء بالجامعات الوطنية والعاملين بالمختبرات الطبية وعدد كبير من الضيوف الاكارم.


