انتخاب هشام المصري بالتزكية رئيساً لجمعية اسناد للديمقراطيه وحقوق الانسان

وطنا اليوم -تم انتخاب مجلس ادارة جديد لجمعية اسناد للديمقراطيه وحقوق الانسان برئاسة السيد هشام محمد المصري بالتزكية في الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي.

وتم خلال اللقاء وضع خارطة الطريق لنشاطات الجمعية خلال عام ٢٠٢٦ وتعيين مدقق حسابات قانوني للجمعية واضافة هدف واحد لأهداف الجمعية يتعلق بالانتخاب وضمن الاهداف الموجودة في كتاب تصنيف الجمعيات وبعد الموافقة على ماذكر تم اختيار مجلس ادارة جديد للجمعية وتم ذلك بالتوافق على التالية اسماؤهم

فدوى عبدالله الحمارنه، عمرمحمد الوخيان ،حمدمحمد الشورة

،محمد يوسف التعمري، هايل كريم الدروبي، احمد محمد المصري

كما تم التوافق من قبل الهيئة العامة للجمعية على الاحتياط وهم فايز عايد الفقهاء، وليد شوكت الحاج، اميرة البدور.

وبعد الانتهاء من اجتماع الهيئة العامة للجمعية عقد مجلس ادارة الجمعية اجتماعاً ووزعت المناصب على اعضاء مجلس الادارة وكانت على النحو التالي:

1. هشام محمد المصري رئيساً للجمعيةَ

٢. فدوى عبدالله الحمارنة نائباً للرئيس

٣. حمد محمد الشورة اميناً للسر

٤. محمد يوسف التعمري اميناً للصندوق

٥. احمد محمد المصري عضواً

٦. عمر محمد الوخيان عضواً

٧. هايل كريم الدروبي عضواً.

وتم خلال اللقاء تسمية كل من التالية اسماؤهم رؤساء للجان:

1. هايل كريم الدروبي رئيساً للجنة التدريب

٢. عمر محمد الوخيان رئيساً للجنة الشبابية

٣. احمد محمد المصري رئيساً للجنة الصحية

٤. فايز عايد الفقهاء رئيساً للجنة الاجتماعية.