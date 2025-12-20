المعايطة مديرا عاما لهيئة تنشيط السياحة

وطنا اليوم _

يُعدّ الدكتور رمزي المعايطة من أبرز الخبراء الاقتصاديين المتخصصين في التنمية السياحية والتخطيط الاستراتيجي والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي، مستندًا إلى مسيرة مهنية حافلة بالعمل مع حكومات ومنظمات دولية ومشاريع كبرى في قطاع السياحة.

ويحمل المعايطة درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأردنية، إلى جانب إتقانه للغات العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية بطلاقة.

وشغل الدكتور المعايطة مناصب قيادية واستشارية رفيعة، من أبرزها عمله في مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية مديرًا للتنمية الاقتصادية السياحية والتسويق، ومديرًا وخبيرًا قطاعيًا في هيئة الاستثمار القطرية لقطاع السياحة والسفر، إضافة إلى دوره مديرًا لمشروع الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2040 في وزارة التراث والسياحة بسلطنة عُمان، ومديرًا لمشروع رؤية عُمان 2040 في وزارة الاقتصاد.

كما قاد برامج تنموية دولية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الأردن، وعمل خبيرًا للتنمية الاقتصادية من خلال السياحة والضيافة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، فضلًا عن خبرته في القطاع الخاص والدبلوماسي، حيث تولّى مناصب قيادية في Global Exchange Group، وعمل مستشارًا اقتصاديًا في السفارة الأميركية في الأردن، ومديرًا إقليميًا في مفوضية التجارة والاستثمار الأسترالية (Austrade)، ومسؤولًا للاستثمار والتجارة في وزارة التجارة الدولية البريطانية (DIT) في لندن.

ويُنظر إلى الدكتور رمزي المعايطة باعتباره نموذجًا للخبير الأردني القادر على الربط بين السياسات الاقتصادية والتنمية السياحية المستدامة، لما يمتلكه من رؤية استراتيجية وخبرة عملية واسعة في إدارة المشاريع الكبرى وجذب الاستثمارات السياحية.