جرش: مشتل عين جملا إرث زراعي وبيئي يستأنف دوره في دعم التحريج

يعتبر مشتل عين جملا في جرش من المشاريع الرائدة التي تسهم في خدمة القطاع البيئي والزراعي ودعم مشاريع التحريج، إلى جانب أثره الإيجابي في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية المحلية مستندا إلى إرثه التاريخي في حماية الغطاء النباتي، وأهميته البيئية والاقتصادية ودوره في توفير فرص العمل المحلية.

وقالت مديرة زراعة جرش الدكتورة علا المحاسنة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن إعادة تشغيل مشتل عين جملا خطوة مهمة لتعزيز الجهود الوطنية في حماية الغطاء النباتي ودعم برامج التحريج، مشيرة إلى أن المشتل يعد من أقدم مشاتل وزارة الزراعة إذ تأسس عام 1953 على مساحة 24 دونمًا.

وأضافت إن المشتل يتميز بإنتاج أصناف حرجية ونادرة وأمهات بذور ذات جودة عالية، من بينها الأرز الكناري والخروب واللوز والقيقب والسرو إلى جانب الغار والصنوبر المثمر، مؤكدة أن موقعه الجغرافي وطبيعته البيئية جعلاه من المشاتل المتخصصة على مستوى المملكة.

وبينت أن الخطة الإنتاجية الحالية تستهدف إنتاج نحو 60 ألف غرسة بأصناف طبيعية ومتميزة، بما يسهم في تزويد مشاريع التحريج الوطنية ورفد مشاتل أخرى بالأصناف الملائمة، مشيرة إلى أن المشتل يوفر فرص عمل لعشرات العمال من أبناء جرش بنظام العمل اليومي، ما ينعكس إيجابًا على الحد من البطالة وتحسين الواقع الاقتصادي للأسر المستفيدة.

وأكدت أن وزارة الزراعة مستمرة في دعم المشاتل الحكومية وتطويرها لما لها من دور محوري في حماية البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية.