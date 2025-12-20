بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن يعزّز الحماية الصحية لمرضى السرطان عبر التحول الرقمي والتأمين الحكومي

28 ثانية ago
الأردن يعزّز الحماية الصحية لمرضى السرطان عبر التحول الرقمي والتأمين الحكومي

وطنا اليوم-في سياق تنفيذ خطة التحديث الاقتصادي وترسيخ دعائم الاستقرار المالي، تولي الحكومة الأردنية اهتماماً متزايداً بتطوير القطاع الصحي والارتقاء بجودة حياة المواطنين، وبشكل خاص مرضى السرطان الذين يتحملون أعباءً نفسية ومادية وصحية جسيمة منذ لحظة التشخيص وحتى تلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان، الذي يُعد من أبرز مراكز الرعاية الشمولية المتخصصة في المنطقة.

وانسجاماً مع توجهات الدولة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية باعتبارها تحوّلاً نوعياً في تقديم الرعاية الصحية وضمان استدامتها للفئات الأكثر احتياجاً، أطلقت الحكومة، ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، خدمة إصدار بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان عبر تطبيق «سند». وتأتي هذه الخطوة كأول إجراء عملي لتنفيذ الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في حزيران الماضي، بما يتيح للمواطنين المشمولين بالتأمين الحصول على بطاقاتهم إلكترونياً، تمهيداً لبدء تفعيل التغطية التأمينية اعتباراً من الأول من كانون الثاني المقبل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:12

نعي حاج فاضل

20:44

1444 رحلة يومياً.. مطار إسطنبول يتصدر قائمة أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً

20:34

الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 100 متر بسبب الضباب

20:10

طرح سؤالاً.. فيديو لـ بطل شاطئ بونداي يحقق 24 مليون مشاهدة

19:52

جماهير الأرجنتين تنحني لـ النشامى بعد ملحمة كأس العرب

19:21

تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت

19:16

الأردن يرحب بقرار تعيين برهم صالح مفوّضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

19:13

زراعة إربد تعلن إنشاء 1062 بئرا لجمع مياه الأمطار

19:09

هيئة أممية: لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع لا يزال حرجا

18:48

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي بوفاةًوالدة العين والنأئب الأسبق خالد رمضان

16:41

العمري: أداء مشرف للنشامى يستحق الاحتفاء به

16:36

الملك: المنتخب وجمهوره عكسوا كل ما هو جميل في هذا الوطن

وفيات
وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرمونيوفيات الأربعاء 17 – 12 – 2025