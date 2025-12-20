الأردن يعزّز الحماية الصحية لمرضى السرطان عبر التحول الرقمي والتأمين الحكومي

وطنا اليوم-في سياق تنفيذ خطة التحديث الاقتصادي وترسيخ دعائم الاستقرار المالي، تولي الحكومة الأردنية اهتماماً متزايداً بتطوير القطاع الصحي والارتقاء بجودة حياة المواطنين، وبشكل خاص مرضى السرطان الذين يتحملون أعباءً نفسية ومادية وصحية جسيمة منذ لحظة التشخيص وحتى تلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان، الذي يُعد من أبرز مراكز الرعاية الشمولية المتخصصة في المنطقة.

وانسجاماً مع توجهات الدولة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية باعتبارها تحوّلاً نوعياً في تقديم الرعاية الصحية وضمان استدامتها للفئات الأكثر احتياجاً، أطلقت الحكومة، ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، خدمة إصدار بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان عبر تطبيق «سند». وتأتي هذه الخطوة كأول إجراء عملي لتنفيذ الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في حزيران الماضي، بما يتيح للمواطنين المشمولين بالتأمين الحصول على بطاقاتهم إلكترونياً، تمهيداً لبدء تفعيل التغطية التأمينية اعتباراً من الأول من كانون الثاني المقبل.