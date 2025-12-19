بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

نعي حاج فاضل

20 ديسمبر 2025
نعي حاج فاضل

بس الله الرحمن الرحيم
ينعى آل الجعفري ببالغ الحزن والأسى
فقيدهم الغالي الحاج فريد لطفي الجعفري، والد كل من لطفي واماني وثريا واسيل وشقيق الدكتور محمد الجعفري.

والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، بعد حياة حافلة بالعطاء والسيرة الطيبة.
وسيُشيَّع جثمانه الطاهر السبت الموافق 20 كانون الأول 2025 بعد صلاة الظهر من مسجد مقبرة سحاب.
وتُقبل التعازي في ديوان الريحاني للرجال والنساء لمدة يومين من الساعة 5 – 9 مساءً.
نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:44

1444 رحلة يومياً.. مطار إسطنبول يتصدر قائمة أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً

20:34

الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 100 متر بسبب الضباب

20:10

طرح سؤالاً.. فيديو لـ بطل شاطئ بونداي يحقق 24 مليون مشاهدة

19:52

جماهير الأرجنتين تنحني لـ النشامى بعد ملحمة كأس العرب

19:21

تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت

19:16

الأردن يرحب بقرار تعيين برهم صالح مفوّضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

19:13

زراعة إربد تعلن إنشاء 1062 بئرا لجمع مياه الأمطار

19:09

هيئة أممية: لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع لا يزال حرجا

18:48

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي بوفاةًوالدة العين والنأئب الأسبق خالد رمضان

16:41

العمري: أداء مشرف للنشامى يستحق الاحتفاء به

16:36

الملك: المنتخب وجمهوره عكسوا كل ما هو جميل في هذا الوطن

16:31

أمطار غزيرة في دبي والشارقة تغرق الشوارع وتعطل حركة المرور

وفيات
وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرمونيوفيات الأربعاء 17 – 12 – 2025