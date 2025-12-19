نعي حاج فاضل

بس الله الرحمن الرحيم

ينعى آل الجعفري ببالغ الحزن والأسى

فقيدهم الغالي الحاج فريد لطفي الجعفري، والد كل من لطفي واماني وثريا واسيل وشقيق الدكتور محمد الجعفري.

والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، بعد حياة حافلة بالعطاء والسيرة الطيبة.

وسيُشيَّع جثمانه الطاهر السبت الموافق 20 كانون الأول 2025 بعد صلاة الظهر من مسجد مقبرة سحاب.

وتُقبل التعازي في ديوان الريحاني للرجال والنساء لمدة يومين من الساعة 5 – 9 مساءً.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.