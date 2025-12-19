بنك القاهرة عمان
1444 رحلة يومياً.. مطار إسطنبول يتصدر قائمة أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً

19 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:حلّ مطار إسطنبول في المركز الأول بين المطارات الأكثر ازدحاماً في أوروبا بمتوسط 1444 رحلة يومياً، خلال الفترة بين 8 و14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
جاء ذلك في “تقرير الطيران الأوروبي” للفترة من 8 إلى 14 ديسمبر/كانون الأول، الذي نشرته المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية الجمعة.
وأشار التقرير إلى تصدُّر مطار إسطنبول قائمة أكثر مطارات أوروبا ازدحاما بمتوسط ​​1444 رحلة يوميّاً خلال الفترة المذكورة.
وجاء ثانياً مطار “لندن هيثرو” بمتوسط 1308 رحلات يوميّاً، تلاه مطار “باريس شارل ديغول” بـ1285 رحلة، ثم مطار أمستردام بـ1260 رحلة.
أما مطار “صبيحة غوكتشن” الدولي في إسطنبول فجاء في المرتبة العاشرة أوروبيّاً بمتوسط 751 رحلة يوميّاً.


