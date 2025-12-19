طرح سؤالاً.. فيديو لـ بطل شاطئ بونداي يحقق 24 مليون مشاهدة

وطنا اليوم:حصل “بطل بونداي” أحمد الأحمد على مكافأة مالية كبيرة من المواطنين الأستراليين وأشخاص من حول العالم، تقديراً لشجاعته الكبيرة أثناء تصديه لأحد المهاجمين وتجريده من سلاحه في شاطئ بونداي بمدينة سيدني في فيديو حصد 24 مليون مشاهدة في 24 ساعة.

فقد قدم صانع المحتوى المعروف على منصة “إنستغرام” زاكيري ديرينيوفسكي، شيكاً بقيمة 2.5 مليون دولار أسترالي (1.65 مليون دولار أميركي)، إلى الرجل الذي ينحدر من أصول سورية، تقديراً لبطولته.

كما أوضح ديرينيوفسكي في فيديو نشره عبر منصة إنستغرام وحقق مليون “لايك” و24 مليون مشاهدة، أن المبلغ جُمِع من خلال تبرعات نحو 43 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم، دعماً للأحمد ومكافأة له.

“هل أستحق ذلك؟”

بدوره، ظهر الأحمد في الفيديو وهو يرقد على سرير المستشفى، واضعاً جبيرة طبية على يده اليسرى، بعد أن أُصيب بعدة طلقات نارية في كتفه خلال الحادثة. وعند تسلّمه الشيك، قال الأحمد متسائلاً: “هل أستحق ذلك؟”، ليرد عليه ديرينيوفسكي: “تستحق كل سنت”.

كما أضاف في رسالته “استمروا في إنقاذ الأرواح”، مضيفاً: “عندما أنقذت الناس، فعلت ذلك من قلبي”. وأكد أن “الجميع يستحق أن يعيش بسلام ويستمتع بحياته، فهذا حقهم”.

من جانبها، قالت منصة “غو فند مي” إن صفحة التبرعات الخاصة بالأحمد شهدت “موجة كبيرة من الحب والدعم” عقب “تصرفه البطولي” على شاطئ بونداي.

وقال ديرينيوفسكي للأحمد أثناء زيارته له في المستشفى: “أنت بطل حقيقي”.

وكان شخصان قاما، الأحد الماضي، بإطلاق النار على حشد أثناء الاحتفال بعيد الأنوار اليهودي “هانوكا” على شاطئ بونداي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات