زراعة إربد تعلن إنشاء 1062 بئرا لجمع مياه الأمطار

وطنا اليوم:قال مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، إن مديرية زراعة محافظة إربد نفذت هذا العام 1062 بئرًا لجمع المياه، بحجم 32 ألف متر مكعب، وبكلفة إجمالية بلغت مليون و593 ألف دينار، توزعت في محافظة إربد وألويتها وجميع قراها.

وأضاف أبو عرابي أن مديرية زراعة إربد ومديريات الزراعة التابعة لها في ألوية المحافظة، تسعى باستمرار إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الزراعية والإدارية المقدمة للمزارعين والمراجعين من فئات المجتمع المحلي المختلفة.

وأوضح، أن المديرية نفذت خلال العام الحالي 19 مدرسة حقلية في قطاعي الثروة النباتية والحيوانية منها 185 جلسة تدريبية استهدفت 380 مشاركًا ومشاركة من مزارعين وفئات المجتمع المحلي المختلفة، إضافة إلى تنفيذ برنامجين إرشاديين زراعيين للثروة الحيوانية في لوائي القصبة وبني كنانة حول الاستزراع السمكي وأساسيات تربية النحل استفاد منها 50 مشاركًا ومشاركة.

أما في مجال المعارض والمهرجانات الزراعية وتمكين المرأة، فأشار أبو عرابي إلى إقامة مهرجان الرمان والمنتجات الريفية السنوي السابع عشر لمحافظة إربد، بالإضافة إلى متابعة أعمال المعرض الدائم للمنتجات الريفية والمشاركة في تنظيم بازارات صيف الأردن ومهرجان الزيتون الوطني وتنفيذ دورة تدريبية حول صحة وسلامة الغذاء استهدفت 55 مشاركًا ومشاركة في المعارض الزراعية.

وعن مشاريع التحريج في محافظة إربد، لفت أبو عرابي إلى تنفيذ مشروع تحريج في منطقة كفر أبيل في لواء الكورة، حيث تم زراعة 80 ألف شجرة خروب على مساحة ألفي دونم، وزراعة ألفي غرسة على جوانب الطرق ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الشجرة، مع متابعة التعديات على الثروة الحرجية، وتجهيز خطة متكاملة لمواجهة الحرائق بالتعاون مع مديريات الدفاع المدني، والمشاركة في تنظيف الأعشاب الجافة وتقليم الأشجار المؤثرة على السلامة العامة حول الطرقات.

وأضاف، أنه قد تم تنفيذ 13 حملة رش على مساحة 21 ألف دونم استفاد منها 3 آلاف مزارع في جميع ألوية المحافظة، وتوزيع عشرة آلاف مصيدة لمكافحة الآفات الزراعية، إضافة الى توزيع ثلاثة آلاف غرسة من الأشجار المثمرة على الجهات الحكومية، وإصدار 214 شهادة إنتاج حبوب.

وختم أبو عرابي حديثه، بأن مديرية زراعة إربد تعمل حاليًا على تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المعاملات والخدمات الزراعية المقدمة على مستوى المحافظة وألويتها، إضافة إلى زيادة أعداد المدارس الحقلية والبرامج الإرشادية الزراعية المنفذة وعدد الدورات التدريبية الخاصة بالمزارعين والسيدات الريفيات.