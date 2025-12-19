بعد موقف عدم مصافحة مدرب المغرب.. اللاعب الأردني سليم عبيد يوضح ويعتذر

وطنا اليوم:اعتذر اللاعب الأردني سليم عبيد بعد موقف عدم مصافحة لاعبي المنتخب الوطني لمدرب المنتخب المغربي طارق السكتيوي، الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عبيد على صفحته عبر الانستغرام توضيحا تاليا نصه:

للتوضيح فقط:

الموقف اللي حصل مع مدرب المنتخب المغربي الكابتن طارق كان غير مقصود ابدا وهذا لا يمثل أخلاقنا كأردنيين

ونقدم الاعتذار للكابتن وله كل الحب والاحترام والتقدير

والف مبروك الفوز للمنتخب المغربي الشقيق.

ويأتي هذا الاعتذار بعد موقف عدم مصافحة بعض لاعبي المنتخب الوطني مدرب المنتخب المغربي طارق السكتيوي، خلال الممر الشرفي الذي أقامه منتخب المغرب للنشامى خلال التتويج، ما أثار موجة جدل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب صافرة النهاية، حرص لاعبو المنتخب المغربي على الوقوف في ممر شرفي لمواساة لاعبي المنتخب الأردني، يتقدمهم المدرب طارق السكتيوي، الذي قاد بنفسه هذه المبادرة تقديرا لمشوار “النشامى” في البطولة.

إلا أن الكاميرات رصدت موقفا لافتا، تمثل في “رفض لاعبين من المنتخب الأردني مصافحة السكتيوي” أثناء مرورهم، وتحديدا الثنائي حسام أبو الدهب وسالم عبيد، حيث أظهرت اللقطات محاولة السكتيوي مصافحة أبو الدهب، قبل أن يواصل الأخير طريقه نحو منصة التتويج دون تفاعل.

وأعادت هذه اللقطة إلى الأذهان الجدل السابق الذي أثاره يزيد أبو ليلى حارس مرمى منتخب الأردن، عقب مواجهة منتخب بلاده أمام السعودية في الدور ربع النهائي من البطولة، حين وجه انتقادات لقائد المنتخب السعودي سالم الدوسري، معتبرا أنه لم يبد التواضع الكافي خلال مراسم السلام قبل المباراة.

وقال أبو ليلى حينها في المؤتمر الصحفي:”أوجه رسالة لسالم الدوسري وأتمنى منه التواضع، فهو لاعب كبير، لكن طريقة السلام قبل المباراة لم تكن بالشكل المطلوب”.

غير أن هذه التصريحات قوبلت بتفاعل واسع، بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر مصافحة طبيعية بين لاعبي المنتخبين قبل اللقاء، بما فيهم سالم الدوسري، وهو ما اعتبره كثيرون نفيا لرواية التجاهل المتعمد.

وخسر المنتخب الأردني ليل الخميس الجمعة نهائي كأس العرب في مواجهة مثيرة أمام المنتخب المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.