حين تصنع المبادرات الفارق… حضور مهيب يوحّد أكثر من ثلاثة آلاف عربي ولاية ميشيغان

وطنا اليوم:في مشهد عربي جامع يعكس قوة الحضور والتأثير، شهدت مدينة ديربورن في ولاية ميشيغان فعالية جماهيرية عربية كبرى، جاءت ثمرة جهود تنظيمية مميزة قادها سعادة المهندس عماد نواصرة، رئيس الجمعية التراث الأردنية الأمريكية، وبمساندة فريقه والكادر العامل معه، إلى جانب الدور الإعلامي البارز الذي قامت به المجموعة الإعلامية – قناة شو الأخبار، برئاسة رئيس مجلس إدارتها الأستاذ حسين هاشم، حيث أسهم الجميع في إخراج الحدث بصورة راقية ومشرّفة.

وشهدت الفعالية حضورًا جماهيريًا تجاوز ثلاثة آلاف شخص من أبناء الجاليات العربية القادمين من عدة ولايات أمريكية، في لوحة وحدوية عبّرت عن التلاحم العربي وروح المبادرة والعمل الجماعي، وأكدت قدرة ديربورن على احتضان الفعاليات العربية الكبرى وصناعة الفارق في جمع الطاقات العربية تحت مظلة واحدة.

وحضر الحدث عمدة مدينة ديربورن، سعادة السيد عبدالله حمود، الذي توجّه بكلمة شكر وتقدير إلى أبناء الجالية العربية وكافة العاملين والمنظمين، مثمّنًا الجهود المبذولة التي أسهمت في إنجاح هذا التجمع الكبير. وأكد حمود أن الأجواء التي سادت الفعالية، بما حملته من محبة ومودة وتآخٍ، تمثّل رسالة حضارية إلى العالم مفادها أن العرب يشكّلون علامة فارقة في نشر قيم المحبة والإنسانية والتعايش، وأن حضورهم الإيجابي يعكس صورة مشرّفة عن مجتمعاتهم وثقافتهم.

وتخلل التجمع متابعة نهائي كأس العرب الذي جمع منتخب المغرب (أسود الأطلس) ومنتخب الأردن (النشامى)، وسط أجواء حماسية مفعمة بالمحبة العربية الأصيلة. وقد عبّر الحضور عن فخرهم بالأداء الرياضي المميز، مهنئين الأشقاء في المملكة المغربية على الفوز المستحق، ومشيدين بالمستوى المشرف الذي قدّمه نشامى الأردن.

وأكد المشاركون أن هذا الحدث لا يُعدّ مجرد تجمع رياضي أو جماهيري، بل رسالة واضحة بأن العمل المنظم والمبادرات الصادقة قادرة على توحيد الجاليات وتعزيز حضورها، مشيرين إلى أن ما جرى في ديربورن يشكّل بداية لسلسلة فعاليات أكبر وأكثر تأثيرًا مستقبلًا، ويعزّز مكانة المدينة كمركز رئيسي للفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية للجاليات العربية في الولايات المتحدة الأمريكية