الأرصاد الجوية: بدء فصل الشتاء فلكيًا الأحد المقبل

19 ديسمبر 2025
الأرصاد الجوية: بدء فصل الشتاء فلكيًا الأحد المقبل

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن فصل الشتاء لموسم 2025/2026 يبدأ فلكيًا مع حدوث الانقلاب الشتوي، الأحد المقبل، حيث يُسجَّل أقصر نهار وأطول ليل في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، فيما يُعد الأول من كانون الأول بداية فصل الشتاء وفق علم الأرصاد الجوية.
وأوضح آل خطاب، أن عدد ساعات النهار يوم الانقلاب الشتوي يبلغ 10 ساعات و3 دقائق، مقابل 13 ساعة و57 دقيقة لليل، مشيراً إلى أن هذه الفترة تتزامن عادةً مع بداية مربعانية الشتاء، والتي تُعد أبرد فترات السنة.
وبيّن أن مربعانية الشتاء تسهم بنحو 30% من إجمالي الموسم المطري السنوي على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، وتتميز بانخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع احتمالية تشكّل الصقيع والانجماد، إضافة إلى هطول الأمطار وأحياناً الثلوج، تبعاً لطبيعة الأنظمة الجوية المؤثرة، لافتاً إلى أن آخر تساقط للثلوج خلال مربعانية الشتاء كان في موسم 2021/2022.
وأشار آل خطاب إلى أن السجلات المناخية في مطار عمّان المدني خلال فترة مربعانية الشتاء، تُظهر أن المعدل العام لدرجات الحرارة العظمى يبلغ 13.1 درجة مئوية، والمعدل العام لدرجات الحرارة الصغرى 4.6 درجات مئوية، فيما يبلغ معدل المجموع المطري 78 ملم.
وأضاف أن أعلى درجة حرارة عظمى سُجّلت خلال مربعانية الشتاء بلغت 26.3 درجة مئوية بتاريخ 23 كانون الأول 1963، في حين بلغت أدنى درجة حرارة صغرى 7.5 درجات مئوية تحت الصفر بتاريخ 2 كانون الثاني 1973، بينما سُجّل أعلى مجموع مطري بلغ 215 ملم في موسم 1973/1974، وأقل مجموع مطري 0.6 ملم في موسم 2013/2014.
وبيّن أن أعلى درجة حرارة عظمى على مستوى المملكة خلال مربعانية الشتاء سُجّلت في العقبة وبلغت 31.5 درجة مئوية بتاريخ 3 كانون الثاني 1959، فيما سُجّلت أدنى درجة حرارة صغرى في الشوبك وبلغت 14 درجة مئوية تحت الصفر بتاريخ 7 كانون الثاني 1992، في حين سجلت محطة رأس منيف/محافظة عجلون أعلى مجموع مطري وبلغ 398.8 ملم خلال موسم 1991/1992.


