بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن يرحب بقرار إلغاء العقوبات على سوريا بموجب قانون قيصر

19 ديسمبر 2025
الأردن يرحب بقرار إلغاء العقوبات على سوريا بموجب قانون قيصر

وطنا اليوم:رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الجمعة، بقرار إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة بموجب قانون (قيصر)، خطوة هامة نحو دعم جهود سوريا في إعادة البناء وتعزيز خطوات التعافي وتحقيق تطلعات شعبها بالتنمية والازدهار.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي ترحيب المملكة بالقرار الذي يأتي تأكيدًا للإرادة الدولية لدعم سوريا في إعادة البناء وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
كما أكّد تثمين المملكة لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقراره رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وجدّد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت في دعم الشقيقة سوريا في إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:12

نعي حاج فاضل

20:44

1444 رحلة يومياً.. مطار إسطنبول يتصدر قائمة أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً

20:34

الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 100 متر بسبب الضباب

20:10

طرح سؤالاً.. فيديو لـ بطل شاطئ بونداي يحقق 24 مليون مشاهدة

19:52

جماهير الأرجنتين تنحني لـ النشامى بعد ملحمة كأس العرب

19:21

تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت

19:16

الأردن يرحب بقرار تعيين برهم صالح مفوّضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

19:13

زراعة إربد تعلن إنشاء 1062 بئرا لجمع مياه الأمطار

19:09

هيئة أممية: لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع لا يزال حرجا

18:48

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي بوفاةًوالدة العين والنأئب الأسبق خالد رمضان

16:41

العمري: أداء مشرف للنشامى يستحق الاحتفاء به

16:36

الملك: المنتخب وجمهوره عكسوا كل ما هو جميل في هذا الوطن

وفيات
وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرمونيوفيات الأربعاء 17 – 12 – 2025