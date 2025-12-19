يزن نعيمات مثالاً؛ هل يغطّي الضمان إصابات الملاعب.؟

الخبير موسى الصبيحي

يتعرّض الرياضيون إلى إصابات مختلفة أثناء المباريات أو أثناء التدريب، فهل هذه الإصابات تدخل في نطاق تغطية الضمان الاجتماعي.؟

الجواب؛ بالتأكيد تدخل ويغطّيها تأمين إصابات العمل في قانون الضمان من اللحظة الأولى لدخول اللاعب أرض الملعب أو الاستعداد لدخوله بكل ما في هذا التأمين من منافع وخدمات تأمينية متعددة، سواء كلفة العناية الطبية والعلاجات الكاملة والبدلات اليومية عن أيام التعطل عن العمل بسبب الإصابة، والتنقلات ما بين جهة العمل أو المسكن وجهة العلاج، والتعويض في حال نشأ عن الإصابة نسبة عجز تقل عن ( 30 % ) ورواتب اعتلال العجز الإصابي الكلي أو الجزئي إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة ( 30 % ) فأكثر، وكذلك راتب تقاعد الوفاة الإصابية في حال نشأ عن إصابة العمل وفاة اللاعب لا سمح الله.

المهم في الموضوع أن يكون اللاعبون المحترفون مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي من خلال أنديتهم ومنتخباتهم.

ما ذكرته ينطبق على اللاعب اللامع يزن النعيمات الذي يتلقّى العلاج في مشافي قطر حالياً، شافاه الله وعافاه. والمهم أن يكون مشمولاً بالضمان.