بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

يزن نعيمات مثالاً؛ هل يغطّي الضمان إصابات الملاعب.؟

19 ديسمبر 2025
يزن نعيمات مثالاً؛ هل يغطّي الضمان إصابات الملاعب.؟

الخبير موسى الصبيحي

يتعرّض الرياضيون إلى إصابات مختلفة أثناء المباريات أو أثناء التدريب، فهل هذه الإصابات تدخل في نطاق تغطية الضمان الاجتماعي.؟

الجواب؛ بالتأكيد تدخل ويغطّيها تأمين إصابات العمل في قانون الضمان من اللحظة الأولى لدخول اللاعب أرض الملعب أو الاستعداد لدخوله بكل ما في هذا التأمين من منافع وخدمات تأمينية متعددة، سواء كلفة العناية الطبية والعلاجات الكاملة والبدلات اليومية عن أيام التعطل عن العمل بسبب الإصابة، والتنقلات ما بين جهة العمل أو المسكن وجهة العلاج، والتعويض في حال نشأ عن الإصابة نسبة عجز تقل عن ( 30 % ) ورواتب اعتلال العجز الإصابي الكلي أو الجزئي إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة ( 30 % ) فأكثر، وكذلك راتب تقاعد الوفاة الإصابية في حال نشأ عن إصابة العمل وفاة اللاعب لا سمح الله.

المهم في الموضوع أن يكون اللاعبون المحترفون مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي من خلال أنديتهم ومنتخباتهم.

ما ذكرته ينطبق على اللاعب اللامع يزن النعيمات الذي يتلقّى العلاج في مشافي قطر حالياً، شافاه الله وعافاه. والمهم أن يكون مشمولاً بالضمان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:12

نعي حاج فاضل

20:44

1444 رحلة يومياً.. مطار إسطنبول يتصدر قائمة أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً

20:34

الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 100 متر بسبب الضباب

20:10

طرح سؤالاً.. فيديو لـ بطل شاطئ بونداي يحقق 24 مليون مشاهدة

19:52

جماهير الأرجنتين تنحني لـ النشامى بعد ملحمة كأس العرب

19:21

تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت

19:16

الأردن يرحب بقرار تعيين برهم صالح مفوّضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

19:13

زراعة إربد تعلن إنشاء 1062 بئرا لجمع مياه الأمطار

19:09

هيئة أممية: لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع لا يزال حرجا

18:48

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي بوفاةًوالدة العين والنأئب الأسبق خالد رمضان

16:41

العمري: أداء مشرف للنشامى يستحق الاحتفاء به

16:36

الملك: المنتخب وجمهوره عكسوا كل ما هو جميل في هذا الوطن

وفيات
وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرمونيوفيات الأربعاء 17 – 12 – 2025