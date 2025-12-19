بنك القاهرة عمان
السلامي: ولي العهد أبلغني أن الملك سيمنحني الجنسية الأردنية

19 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:نقل المدير الفني للمنتخب الوطني، جمال السلامي عن سمو ولي العهد قوله إن “جلالة الملك عبدالله الثاني سيمنحه الجنسية الأردنية”.
وأكد السلامي، أن لديه مشروعا كرويا في الأردن قائلا: ” لدي مشروع في الأردن وعندما أشعر أن المشروع قد أُنجز سأطلب المغادرة”.
وقال السلامي إن حارس المرمى يزيد أبو ليلى لاعب مهم وقائد وله دور كبير في المنتخب ولا يمكن مؤاخذته أو غيره من اللاعبين على أخطاء ارتكبت في المباراة أمام المغرب، مضيفا أن “اللاعبين قدموا مستوى أكثر من المنتظر منهم..”.
وأكد أن أبو ليلى كان له دور أساسي في وصول المنتخب للنهائي.
وعبر السلامي عن فخره عن أداء المنتخب “الاستثنائي”، مضيفا “الأداء الذي قدمه المنتخب يشرّف كل أردني”.
وتابع ردا على تساؤلات صحفية “أتشرف بقيادة المنتخب الأردني إلى هذا المستوى وسعيد بما قدمناه في البطولة”.
وعلّق مدرب النشامى على الغيابات قائلا “عانينا من غيابات كبيرة في قائمة كأس العرب ونتمنى الحصول على الأفضل في كأس العالم”.
وعن المستقبل قال السلامي “هدفنا القادم هو تجهيز منتخب تحت 23 لكأس آسيا ونملك عناصر مميزة”.


