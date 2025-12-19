البرودة تسيطر على أجواء المملكة الجمعة

وطنا اليوم:يكون الطقس الجمعة باردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة، وفق الأرصاد الجوية.

وقالت الأرصاد إن الطقس ليلا بارد جداً فوق المرتفعات الجبلية العالية وبارد في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.