الأمن: ما زالت ترد بلاغات لإصابات جديدة بسبب مدفأة شموسة

19 ديسمبر 2025
الأمن: ما زالت ترد بلاغات لإصابات جديدة بسبب مدفأة شموسة

وطنا اليوم:أعاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تحذير الإخوة المواطنين من خطورة استخدام المدافئ غير الآمنة والمتعارف عليها شعبيا بالشموسة، لما تسببه من حوادث اختناق قد تؤدي إلى إصابات خطرة ووفيات، لا قدّر الله.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فرق الدفاع المدني ما زالت تتعامل مع عدد من البلاغات للإصابات بالاختناق لأشخاص ما زالوا يستخدمون النمط ذاته من المدافئ (الشموسة) وجميع ما تم التعامل معها من حالات كانت متوسطة بحمد الله .
ودعا الناطق الإعلامي الجميع لأخذ هذا التحذير مرة أخرى على محمل الجد وعلى غاية من الأهمية والخطورة، وعدم استخدام تلك المدافئ تحت أي ظرف كان وهي رسالة للجميع ولكل من يعرف أحداً يستخدمها القيام بواحبه الإنساني والاجتماعي وتحذيره ومساعدته بالتخلص منها فهي أداة قتل داخل المنازل .


