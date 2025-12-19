بنك القاهرة عمان
المدير الفني للمنتخب الوطني: الأداء الذي قدمه المنتخب يشرف كل أردني

19 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:بين المدير الفني للمنتخب الوطني، جمال السلامي، أن لديه مشروعا كرويا في الأردن، وعند شعوره بإنجازه سيطلب المغادرة”.
وأكد السلامي في تصريحات عقبت المباراة، فخره في أداء المنتخب الذي وصفه بـ”الاستثنائي”، مضيفا “الأداء الذي قدمه المنتخب يشرّف كل أردني”.
وفيما يتعلق في حارس المرمى يزيد أبو ليلى وصفه باللاعب المهم والقائد، وله دور كبير في المنتخب ولا يمكن مؤاخذته أو غيره من اللاعبين على أخطاء ارتكبت في المباراة أمام المغرب.
وقدم المنتخب الوطني لكرة القدم” النشامى” أداءً متميزا في بطولة كأس العرب 2025 اذ حل وصيفا بعد مباراة ندية مع المنتخب المغربي الشقيق أقيمت في الدوحة مساء اليوم الخميس .
وحضر المباراة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، وسمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم وعدد من اصحاب السمو الامراء والجماهير الأردنية في مشهد جسد حجم الدعم الكبير الذي يحظى به منتخب النشامى.


