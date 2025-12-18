بنك القاهرة عمان
البوتاس العربية” تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب

19 ثانية ago
وطنا اليوم _يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، وأعضاء الإدارة التنفيذية، وكافة موظفي الشركة، بأصدق التهاني إلى
حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم،
وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني،
وإلى الشعب الأردني والمنتخب الوطني لكرة القدم، بمناسبة حصوله على لقب وصيف كأس العرب، في إنجاز وطني يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه المنتخب.
وإذ تعرب شركة البوتاس العربية عن تقديرها لهذا الإنجاز، فإنها تتمنى للمنتخب الوطني دوام التوفيق ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في بطولة كأس العالم.


