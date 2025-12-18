وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث ونظيرتها اللبنانية سبل تعزيز التعاون

وطنا اليوم:بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الاجتماعية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي استضافتها العاصمة عمان.

وأكدت بني مصطفى خلال اللقاء، حرص وزارة التنمية الاجتماعية على تطوير برامجها وخدماتها المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين نوعية الحياة للفئات المستهدفة، مشيرة إلى الجهود المستمرة لتحديث البرامج وتوسيع نطاق الاستفادة منها وفق أفضل الممارسات.

كما شددت على أهمية تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة بين الدول العربية في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز التكامل والتعاون الإقليمي في هذا المجال.

من جانبها، أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، عن شكرها وتقديرها للأردن على حسن التنظيم والاستضافة لأعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، مؤكدة أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الدول العربية، وتبادل الخبرات في مختلف القضايا الاجتماعية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستجابة للتحديات الاجتماعية الراهنة.