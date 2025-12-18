بنك القاهرة عمان
ولي العهد والأميرة رجوة يساندون النشامى في ستاد لوسيل

11 دقيقة ago
وطنا اليوم:وصل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد وسمو الأميرة رجوة الحسين، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، إلى ستاد لوسيل الدولي في قطر لمتابعة مباراة النشامى مع المنتخب المغربي الشقيق ضمن نهائي بطولة كأس العرب 2025.
ووصف وليّ العهد في وقت سابق عبر انستغرام الجماهير الأردنية بـ”الجماهير الوفية”، قبيل النهائي المرتقب بين النشامى ومنتخب المغرب.
وقال سموّه، “جماهير الأردن الوفية أنتم الداعم الأول ومصدر قوة وعزيمة النشامى.. التشجيع من البداية حتى صافرة النهاية”.


