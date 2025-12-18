بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

تجديد اتفاقية تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر

43 ثانية ago
تجديد اتفاقية تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر

وطنا اليوم:وقعت الأردن ومصر اليوم في القاهرة عقد تجديد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمود عصمت، ونائب السفير الأردني في القاهرة الدكتور رياض النجادا.
نيابة عن الأردن وقع العقد الدكتور سفيان البطاينة، المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية، فيما وقعت عن الجانب المصري المهندسة منى رزق، رئيسة مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الطاقة الكهربائية.
ويهدف العقد إلى استمرار التبادل الكهربائي خلال العام المقبل بما يضمن استقرار الشبكة ويحقق عوائد اقتصادية للطرفين.
ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة الأردنية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، وضمان أمن واستقرار الطاقة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:05

هل تؤثر الأمطار الغزيرة على موعد انطلاق مباراة النشامى والمغرب

16:00

الملك والملكة يهنئان يزن النعيمات بعد نجاح العملية الجراحية

15:35

رحيل المراسل الحربي الشهير بيتر أرنيت عن 91 عامًا

15:21

الأمطار الغزيرة تؤجل انطلاق الشوط الثاني من قمة الإمارات والسعودية

15:14

إعفاءات ضريبية وحوافز من أمانة عمّان لتسوية الذمم المالية

15:04

بدبابات وجرافات.. توغل إسرائيلي جديد في القنيطرة جنوبي سوريا

14:34

النشامى.. صناع الفرح

14:30

قرار صادم .. واشنطن تحظر دخول جماهير 4 دول في مونديال 2026 لدواع أمنية

14:13

ترافقه المربعانية .. الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد المقبل

14:08

وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني “نابلس/9”

14:04

80 ألف مشجع يملؤون لوسيل بنهائي كأس العرب بين النشامى والمغرب

13:08

مجلس الأعيان يقر مشروع قانون الموازنة العامة

وفيات
وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرمونيوفيات الأربعاء 17 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025