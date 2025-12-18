تجديد اتفاقية تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر

وطنا اليوم:وقعت الأردن ومصر اليوم في القاهرة عقد تجديد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمود عصمت، ونائب السفير الأردني في القاهرة الدكتور رياض النجادا.

نيابة عن الأردن وقع العقد الدكتور سفيان البطاينة، المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية، فيما وقعت عن الجانب المصري المهندسة منى رزق، رئيسة مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الطاقة الكهربائية.

ويهدف العقد إلى استمرار التبادل الكهربائي خلال العام المقبل بما يضمن استقرار الشبكة ويحقق عوائد اقتصادية للطرفين.

ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة الأردنية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، وضمان أمن واستقرار الطاقة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية.