هل تؤثر الأمطار الغزيرة على موعد انطلاق مباراة النشامى والمغرب

وطنا اليوم:تتجه الأنظار إلى احتمالية تأجيل المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لكرة القدم – قطر 2025، التي تجمع بين منتخبي الأردن والمغرب، والمقرر إقامتها على استاد لوسيل المونديالي، وذلك في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة التي تشهدها العاصمة القطرية الدوحة.

الى ذلك أكد مصدر مطلع أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة القطرية الدوحة لن تؤثر على إقامة مباراة المنتخب الوطني الأردني ونظيره المغربي، المقررة مساء اليوم الخميس، ضمن نهائي بطولة كأس العرب 2025.

وأوضح المصدر أن استاد لوسيل، الذي يستضيف المباراة، مزوّد بسقف متحرك ونظام تصريف أمطار متطور، ما يضمن إقامة اللقاء في موعده المحدد دون أي تأجيل أو تغيير، رغم الأجواء الماطرة.

وجاءت هذه التطورات بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في إيقاف انطلاق الشوط الثاني من مباراة السعودية والإمارات، الخاصة بتحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، على استاد خليفة الدولي، حيث اضطر حكم اللقاء إلى تعليق المباراة حفاظًا على سلامة اللاعبين.

وشهدت سماء دولة قطر تكاثفًا كثيفًا للسحب قبل انطلاق مواجهة السعودية والإمارات، قبل أن تهطل الأمطار بغزارة لاحقًا، دون أن تؤثر على مجريات الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن تفرض الظروف الجوية نفسها مع بداية النصف الثاني من اللقاء.

وامتدت موجة الأمطار لتجتاح العاصمة القطرية الدوحة، وذلك قبل نحو خمس ساعات من موعد المباراة النهائية المرتقبة بين «النشامى» و«أسود الأطلس»، والمقررة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

وتتابع اللجنة المنظمة للبطولة والجهات المعنية تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، وسط ترقب لاتخاذ القرار المناسب بشأن موعد النهائي، بما يضمن سلامة اللاعبين وجاهزية أرضية استاد لوسيل، في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القليلة المقبلة.