بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

هل تؤثر الأمطار الغزيرة على موعد انطلاق مباراة النشامى والمغرب

28 ثانية ago
هل تؤثر الأمطار الغزيرة على موعد انطلاق مباراة النشامى والمغرب

وطنا اليوم:تتجه الأنظار إلى احتمالية تأجيل المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لكرة القدم – قطر 2025، التي تجمع بين منتخبي الأردن والمغرب، والمقرر إقامتها على استاد لوسيل المونديالي، وذلك في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة التي تشهدها العاصمة القطرية الدوحة.
الى ذلك أكد مصدر مطلع أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة القطرية الدوحة لن تؤثر على إقامة مباراة المنتخب الوطني الأردني ونظيره المغربي، المقررة مساء اليوم الخميس، ضمن نهائي بطولة كأس العرب 2025.
وأوضح المصدر أن استاد لوسيل، الذي يستضيف المباراة، مزوّد بسقف متحرك ونظام تصريف أمطار متطور، ما يضمن إقامة اللقاء في موعده المحدد دون أي تأجيل أو تغيير، رغم الأجواء الماطرة.
وجاءت هذه التطورات بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في إيقاف انطلاق الشوط الثاني من مباراة السعودية والإمارات، الخاصة بتحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، على استاد خليفة الدولي، حيث اضطر حكم اللقاء إلى تعليق المباراة حفاظًا على سلامة اللاعبين.
وشهدت سماء دولة قطر تكاثفًا كثيفًا للسحب قبل انطلاق مواجهة السعودية والإمارات، قبل أن تهطل الأمطار بغزارة لاحقًا، دون أن تؤثر على مجريات الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن تفرض الظروف الجوية نفسها مع بداية النصف الثاني من اللقاء.
وامتدت موجة الأمطار لتجتاح العاصمة القطرية الدوحة، وذلك قبل نحو خمس ساعات من موعد المباراة النهائية المرتقبة بين «النشامى» و«أسود الأطلس»، والمقررة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.
وتتابع اللجنة المنظمة للبطولة والجهات المعنية تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، وسط ترقب لاتخاذ القرار المناسب بشأن موعد النهائي، بما يضمن سلامة اللاعبين وجاهزية أرضية استاد لوسيل، في انتظار ما ستسفر عنه الساعات القليلة المقبلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:00

الملك والملكة يهنئان يزن النعيمات بعد نجاح العملية الجراحية

15:35

رحيل المراسل الحربي الشهير بيتر أرنيت عن 91 عامًا

15:21

الأمطار الغزيرة تؤجل انطلاق الشوط الثاني من قمة الإمارات والسعودية

15:14

إعفاءات ضريبية وحوافز من أمانة عمّان لتسوية الذمم المالية

15:04

بدبابات وجرافات.. توغل إسرائيلي جديد في القنيطرة جنوبي سوريا

14:34

النشامى.. صناع الفرح

14:30

قرار صادم .. واشنطن تحظر دخول جماهير 4 دول في مونديال 2026 لدواع أمنية

14:13

ترافقه المربعانية .. الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد المقبل

14:08

وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني “نابلس/9”

14:04

80 ألف مشجع يملؤون لوسيل بنهائي كأس العرب بين النشامى والمغرب

13:08

مجلس الأعيان يقر مشروع قانون الموازنة العامة

13:04

وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والده

وفيات
وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرمونيوفيات الأربعاء 17 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025