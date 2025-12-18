رحيل المراسل الحربي الشهير بيتر أرنيت عن 91 عامًا

وطنا اليوم:توفي المراسل الحائز على جائزة بوليتزر وأحد أشهر مراسلي الحروب في العالم، بيتر أرنيت، الأربعاء عن عمر 91 عامًا، بحسب وسائل إعلام أمريكية، بعد معاناة مع سرطان البروستات.

ويُعرف أرنيت بتغطيته للحروب منذ فيتنام إلى الخليج والسلفادور، وقد أصبح اسمه بارزاً عالمياً بفضل تغطيته المباشرة للأحداث الحربية منذ عام 1962 وحتى نهاية حرب فيتنام عام 1975، حيث كان يرافق الجنود في مهماتهم، وكان من بين آخر المراسلين الذين غادروا سايغون عقب سقوطها بأيدي الشيوعيين.

حاز أرنيت جائزة بوليتزر عام 1966 عن تغطيته حرب فيتنام لوكالة أسوشيتد برس (AP)، واستمر في العمل معها حتى عام 1981 قبل الانتقال إلى شبكة CNN. وفي عام 1991، سافر إلى بغداد لتغطية حرب الخليج الأولى وأجرى مقابلة مع صدام حسين، قبل أن يغادر CNN بعد خلاف حول تقرير يتعلق باستخدام غاز السارين في حرب فيتنام.

واستمر أرنيت بتغطية الحروب لصالح شبكات أخرى مثل NBC و National Geographic، وأجرى مقابلة مع أسامة بن لادن في أفغانستان عام 1997، قبل 4 سنوات من هجمات 11 سبتمبر/ أيلول. كما غادر NBC عام 2003 بعد انتقاده استراتيجية الولايات المتحدة العسكرية في مقابلة مع التلفزيون العراقي.

ولد أرنيت في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1934 في ريفرتون بنيوزيلندا، وبدأ مسيرته الصحفية في صحيفة Southland Times قبل الانتقال إلى تايلاند للعمل مع صحيفة ناطقة بالإنكليزية.

وحصل لاحقاً على الجنسية الأمريكية وأقام في جنوب كاليفورنيا مع زوجته نينا نغوين وولديهما، إلسا وأندرو.

أصدر أرنيت مذكّراته عام 1995 بعنوان “مباشرة من ساحة المعركة: من فيتنام إلى بغداد، 35 سنة في مناطق الحروب في العالم”، مسجلاً رحلته الطويلة في تغطية النزاعات والصراعات حول العالم.