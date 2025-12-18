الأمطار الغزيرة تؤجل انطلاق الشوط الثاني من قمة الإمارات والسعودية

وطنا اليوم:قرر حكم مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب، تأخير انطلاق الشوط الثاني من المباراة بسبب غزارة الأمطار.

ويخوض المنتخب السعودي مواجهة مرتقبة أمام نظيره الإماراتي، الخميس، على استاد خليفة الدولي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالنسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب “فيفا قطر 2025” ، في لقاء يسعى خلاله الطرفان إلى إنهاء مشاركتهما في البطولة بنتيجة إيجابية تعوض إخفاق بلوغ النهائي.

ويلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم، مع نظيره المنتخب المغربي، عند الساعة السابعة من مساء الخميس، على ستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، في مباراة نهائي بطولة كأس العرب 2025.

ويسعى المنتخب الوطني لإحراز اللقب لأول مرة في تاريخه، بعد سلسلة من العروض المميزة في الفترة الأخيرة.

ولم يسبق للمنتخب الوطني أن فاز بلقب كأس العرب، كما لم يسبق وأن صعد للنهائي، بانتظار أن يحقق النشامى اليوم حلم التتويج باللقب.