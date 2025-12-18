بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

الأمطار الغزيرة تؤجل انطلاق الشوط الثاني من قمة الإمارات والسعودية

دقيقة واحدة ago
الأمطار الغزيرة تؤجل انطلاق الشوط الثاني من قمة الإمارات والسعودية

وطنا اليوم:قرر حكم مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب، تأخير انطلاق الشوط الثاني من المباراة بسبب غزارة الأمطار.
ويخوض المنتخب السعودي مواجهة مرتقبة أمام نظيره الإماراتي، الخميس، على استاد خليفة الدولي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالنسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب “فيفا قطر 2025” ، في لقاء يسعى خلاله الطرفان إلى إنهاء مشاركتهما في البطولة بنتيجة إيجابية تعوض إخفاق بلوغ النهائي.
ويلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم، مع نظيره المنتخب المغربي، عند الساعة السابعة من مساء الخميس، على ستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، في مباراة نهائي بطولة كأس العرب 2025.
ويسعى المنتخب الوطني لإحراز اللقب لأول مرة في تاريخه، بعد سلسلة من العروض المميزة في الفترة الأخيرة.
ولم يسبق للمنتخب الوطني أن فاز بلقب كأس العرب، كما لم يسبق وأن صعد للنهائي، بانتظار أن يحقق النشامى اليوم حلم التتويج باللقب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:14

إعفاءات ضريبية وحوافز من أمانة عمّان لتسوية الذمم المالية

15:04

بدبابات وجرافات.. توغل إسرائيلي جديد في القنيطرة جنوبي سوريا

14:34

النشامى.. صناع الفرح

14:30

قرار صادم .. واشنطن تحظر دخول جماهير 4 دول في مونديال 2026 لدواع أمنية

14:13

ترافقه المربعانية .. الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد المقبل

14:08

وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني “نابلس/9”

14:04

80 ألف مشجع يملؤون لوسيل بنهائي كأس العرب بين النشامى والمغرب

13:08

مجلس الأعيان يقر مشروع قانون الموازنة العامة

13:04

وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والده

12:55

الهميسات يسأل الحكومة: هل استُهدف مديرة المواصفات والمقاييس شخصياً؟

12:50

( 6 ) أسباب موجبة لتعديل قانون الضمان

12:48

الرياضة ليست ترفًا… بل استثمار وطني يصنع مكانة الدول

وفيات
وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والدهوفيات اليوم الخميس 18 – 12 – 2025البلاونة ينعى الحاج سليمان علي محمود الرمونيوفيات الأربعاء 17 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025