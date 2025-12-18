إعفاءات ضريبية وحوافز من أمانة عمّان لتسوية الذمم المالية

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن حزمة من الإعفاءات والحوافز التشجيعية للمواطنين والمكلفين، بهدف تسوية الذمم المالية المترتبة عليهم قبل نهاية العام 2025، وذلك ضمن سياسة الأمانة الرامية إلى التخفيف عن المواطنين وتعزيز الالتزام الضريبي.

وقالت الأمانة إن الحوافز تتضمن إعفاءً بنسبة 100% من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) والمعارف عن السنوات السابقة، شريطة تسديد كامل الضرائب والرسوم المستحقة قبل تاريخ 31 كانون الأول 2025.

وأضافت أن القرارات شملت خصمًا بنسبة 25% على رسوم التحققات والعوائد والتعويضات، وخصمًا بنسبة 20% على ضريبة الأبنية والأراضي وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي للسنة الحالية والسنوات السابقة، عند تسديد كامل المبالغ قبل نهاية العام.

وبيّنت الأمانة أن القرار منح أيضًا استفادة بأثر رجعي للمكلفين الذين قاموا بتسديد ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي خلال الفترة من 1 كانون الثاني 2025 وحتى تاريخ صدور القرار، حيث سيتم ترصيد الخصم المستحق لهم للعام القادم، إضافة إلى الخصم التشجيعي.

كما أشارت إلى منح خصم بنسبة 25% على أثمان فضلات الطرق مع إمكانية التقسيط حتى نهاية عام 2025، إلى جانب إعفاء بنسبة 25% من الأجور المترتبة على مستأجري العقارات والأبنية المملوكة لأمانة عمّان عند تسديدها قبل 31 كانون الأول 2025.

ودعت أمانة عمّان المواطنين إلى الاستفادة من هذه الحوافز ضمن المدد الزمنية المحددة، مؤكدة حرصها على تسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق المصلحة العامة.