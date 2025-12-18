وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني “نابلس/9”

وطنا اليوم:وصلت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 9، أمس الأربعاء، إلى مدينة نابلس في الضفة الغربية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى دعم الأشقاء هناك.

وبدأت الطواقم الطبية والإدارية فور وصولها، باتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لضمان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي محافظة نابلس، وفق أعلى درجات الكفاءة والمهنية.

ويأتي إرسال المستشفى استمراراً للجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في مدّ يد العون والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين، وتأكيداً على المواقف الأردنية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية على مختلف المستويات.

يذكر أن طواقم المستشفى الميداني الأردني “نابلس/ 8” وصلت اليوم الخميس، إلى أرض الوطن بعد إنهاء مهامها الإنسانية والطبية، حيث قدمت خدماتها العلاجية لأهالي محافظة نابلس والمناطق المجاورة، وأسهمت في التخفيف من معاناتهم، إذ بلغ عدد المراجعين نحو (36,174) مراجعاً، وأُجرت ما يزيد على (269) عملية جراحية كبرى وصغرى