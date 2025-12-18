وطنا اليوم تعزي العميد حيدر الشبول بوفاة والده

وطنا اليوم:بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم أسرة موقع وطنا اليوم ممثله بالناشر الدكتور قاسم العمرو بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى مدير إدارة البحث الجنائي العميد حيدر الشبول بوفاة والده المرحوم بإذن الله تعالى الحاج محمد عبدالرحمن عوض الشبول (أبو العبد)، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء امس الأربعاء الموافق 17/12/2025.

وإذ تبتهل أسرة الموقع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، فإنها تضرع إليه سبحانه أن يلهم عائلة وأبناء الفقيد وأحفاده وعموم آل الشبول الكرام جميل الصبر وحسن السلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.