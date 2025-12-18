باسم يوسف يثير ضجة على السوشيال ميديا بسبب مزحة مع فتاة أردنية

وطنا اليوم:تصدّر اسم الإعلامي المصري باسم يوسف منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو التُقط على هامش احد عروضه الكوميدية، وهو يحاول مساعدة فتاة أردنية على تحقيق أمنيتها بالسفر إلى مدينة الجونة المصري لقضاء عطلة رأس السنة.

وطلبت الفتاة من باسم يوسف تسجيل فيديو موجّه إلى والدتها لإقناعها بالسماح لها بالسفر الى الجونة، في ظل مخاوف الأم على سلامة ابنتها وترددها في الموافقة على الفكرة.

وبأسلوبه الساخر المعروف، خاطب باسم يوسف والدة الفتاة بطريقة فكاهية محاولًا كسر القلق وإضفاء جو من المزاح، قبل أن يؤكد لها أن الجونة مدينة آمنة ومنظمة، واصفًا إياها بمكان سياحي مغلق يخضع لترتيبات واضحة ويستقبل الزوار من مختلف الجنسيات.

إلا أن تعليقًا أطلقه باسم يوسف خلال الفيديو، قال فيه مازحًا إن الفتاة ستسافر «وتتبسط وتصيع وترجع حامل».

وأثار كلمات باسم موجة واسعة من الجدل، إذ اعتبره كثيرون مزحة غير موفقة تجاوزت حدود الدعابة، فيما رأى آخرون أن العبارة أُخرجت من سياقها الكوميدي، وأن الهدف منها كان السخرية لا الإساءة.

وسرعان ما توسّع الجدل على مواقع التواصل، حيث انقسمت الآراء بين من دافع عن باسم يوسف معتبرًا أن الكوميديا بطبيعتها تعتمد على المبالغة وكسر التابوهات، وبين من انتقده بشدة، معتبرًا أن التعليق يسيء إلى صورة السياحة في مصر ويقدّمها وكأنها مكان غير آمن أخلاقيًا، أو يروّج لصورة نمطية سلبية عن السياحة فيها