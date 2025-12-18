أورنج الأردن تدعم النشامى وتغير اسم الشبكة إلى GOJORDAN

وطنا اليوم:بمناسبة تأهّل المنتخب الأردني لكرة القدم «النشامى» إلى نهائي كأس العرب، قامت أورنج الأردن بتغيير اسم شبكتها الظاهر على الأجهزة الخلوية إلى GOJORDAN، تأكيداً على دعمها الدائم للنشامى ومشاركتهم لحظات الفخر والإنجاز.

متمنّين كل التوفيق لمنتخب النشامى في النهائي، ومواصلة مسيرة الإنجاز ورفع اسم الأردن عالياً.

وتُجدر الإشارة إلى أن بعض أنواع الأجهزة الخلوية قد لا تدعم هذا النوع من الإعدادات.