البرد القارس يودي بحياة رضيع في خان يونس

وطنا اليوم:توفي طفل رضيع ( شهر)، اليوم الخميس، نتيجة البرد القارس في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن الطفل سعيد عابدين البالغ من العمر شهر توفي مواصي خان يونس بسبب البرد القارس.

وأشارت المصادر، إلى أن عدد الوفيات التي وصلت المستشفيات نتيجة المنخفض الجوي والبرد الشديد في قطاع غزة ارتفع إلى 13 حالة وفاة.

وتعكس هذه الأرقام خطورة الأوضاع الإنسانية في القطاع، خاصة على الأطفال والنازحين الذين يعيشون في خيام ضعيفة وغير مؤهلة لمواجهة الطقس البارد، في ظل معاناة أهالي قطاع غزة من انعدام المأوي والعلاج، وعدم وجود وسائل التدفئة بسبب شح الوقود، في ظل منخفض جوي عاصف وبارد وماطر.