الجغبير: مجمع العقبة الوطني للتدريب يسهم في توفير العمالة المؤهلة لسوق العمل

وطنا اليوم:قام وفد صناعي يضم رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير وعضو غرفة صناعة عمان الدكتور اياد ابو حلتم بزيارة مجمع العقبة الوطني للتدريب والتشغيل، للاطلاع على الخدمات التي يقدمها المركز.

حيث اطلع الوفد خلال الزيارة على على نماذج محاكاة تعكس اليات تشغيل المصانع الاردنية ونماذج ندريب على مهن وتخصصات مستقبلية ولوجستيات وتشغيل الماكينات وتكنولوجيا الطاقة المتجددة ، كما تم خلال الزيارة الاطلاع على خطط المجمع المهني لادخل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عملياته التدريبية.

وأعرب الجغبير عن تقدير القطاع الصناعي للمستوى المتطور الذي وصل اليه المجمع، ودوره الهام في تدريب وتأهيل شباب العقبة ومحافظات الجنوب، وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، مضيفا ان غرف الصناعة ستتعاون مع الشركة الوطنية للتشغيل من خلال مجمع الغقبة الوطني للتدريب والمؤسسات الاخرى التايعة للشركة لتأهيل العمالة المؤهلة اللازمة للقطاع الصناعي.

يذكر ان مجمع العقبة الوطني للتدريب والتشغيل يضم ، 8 مشاغل تدريبية تشمل صيانة المركبات، تكنولوجيا اللحام، وتشغيل الآلات، مركز التميز الأردني الألماني للوجستيات، وصيانة المرافق، ومختبر التصنيع الرقمي، ومركز أفلام العقبة (بالشراكة مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام)، ومنصة زين للإبداع، ومرافق داعمة، تشمل مختبرا لتكنولوجيا المعلومات وقاعة متعددة الأغراض، ومختبر لغات، فيما نبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 240 متدربا.