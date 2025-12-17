بحث انشاء مجلس أعمال اردني -أذري مشترك

وطنا اليوم:دعا رئيس غرفتي تجارة الاردن وعمان خليل الحاج توفيق الى ضرورة إنشاء مجلس أعمال أردني–أذربيجاني لتنسيق الجهود بين رجال الأعمال، وتعزيز المشاريع والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأكد الحاج توفيق خلال لقاءه سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين شاكر عبداللاييف، اليوم الاربعاء، بمقر غرفة تجارة عمان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وأذربيجان، وآليات استثمار الفرص المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأشار خلال اللقاء الذي حضره النائب الثاني لرئيس الغرفة بهجت حمدان ونائب امين سر مجلس ادارة الغرفة فلاح الصغيّر، الى أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين الوفود والبعثات التجارية في البلدين، باعتبارها خطوة أساسية لتطوير العلاقات الاقتصادية، معربا عن استعداد الغرفة للتعاون والتواصل مع نظيراتها الأذربيجانية بما يخدم مصالح القطاع التجاري في الجانبين.

ولفت الحاج توفيق إلى أهمية عقد منتدى اقتصادي مشترك بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمستثمرين، بهدف تعزيز التواصل المباشر واستكشاف الفرص الاستثمارية وفتح آفاق جديدة للتعاون وبناء شراكات اقتصادية مستدامة، بعد تنظيم سلسلة اجتماعات افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي تركز على مجالات حيوية تشمل السياحة، والمواد الغذائية، والخدمات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والصناعات الدوائية.

كما أكد رئيس الغرفة على أهمية البناء على مخرجات اجتماعات اللجنة الأردنية–الأذربيجانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، وآليات تحويل التفاهمات والاتفاقيات الموقعة إلى فرص استثمارية حقيقية، مؤكدا على ضرورة زيادة الاستثمارات الأذربيجانية في الأردن، في ظل بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، وقانون استثمار جديد يمنح مزايا وحوافز متعددة، إلى جانب فرص واعدة أتاحتها رؤية التحديث الاقتصادي في مختلف القطاعات.

ولفت الحاج توفيق إلى متانة علاقات الصداقة بين الأردن وأذربيجان، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق جديدة للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية وخلق فرص استثمارية مشتركة.

من جانبه، أشاد السفير الأذربيجاني في عمّان، شاهين عبداللاييف، بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين الأردن وأذربيجان في مختلف المجالات، مؤكداً التزام السفارة بمواصلة جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

كما شدد السفير على ضرورة رسم ملامح جديدة وخارطة طريق واضحة للعلاقات الاقتصادية بين الأردن وأذربيجان، مع التركيز على توسيع التعاون في قطاع السياحة والطاقة والاغذية ، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والشراكات التجارية المستدامة.

وأشار عبداللاييف إلى أن البلدين يمتلكان فرصاً واعدة لدفع التعاون المشترك نحو مستقبل اقتصادي مستدام، مع الاستفادة من الإطار القانوني والتشريعي الداعم، ودور اللجنة الحكومية الأردنية–الأذربيجانية المشتركة في تنسيق الجهود وتسهيل المبادرات.

من جهته، أشار حمدان إلى أن القطاع السياحي يمثل ركيزة أساسية في تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وأذربيجان، مؤكداً على أهمية استمرار اللقاءات والتنسيق بين الجانبين لتعزيز التعاون السياحي. ولفت إلى أن وفدا أردنيا زار باكو مؤخرا، وتم استقبال وفد من وكلاء السياحة والسفر الأذربيجانيين في المملكة للتعرف على الإمكانيات السياحية المتنوعة.

كما شدد حمدان على أهمية السياحة الدينية والتعليمية، مؤكداً أن هذه القطاعات تفتح آفاقا جديدة للتبادل الثقافي وتعزز من فرص التعاون المستدام بين البلدين في مجال السياحة، من خلال برامج وزيارات متواصلة تتيح للزوار التعرف على التراث الأردني المتنوع.

بدوره، أكد الصغيّر أن “القطاع التجاري والخدمي يثمن أي جهود من شأنها تقوية العلاقات الثنائية مع اذربيجان من خلال تبادل الوفود التجارية لاستكشاف أسواق جديدة وإقامة علاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك خاصة في مجال الخدمات والاستشارات وتكنولوجيا الاتصالات.