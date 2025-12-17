تأخير دوام الخميس في مناطق بجنوب المملكة بسبب الأحوال الجوية

وطنا اليوم:قرّرت مديرة التربية والتعليم للواء البترا تهاني السلامين، وبالتنسيق مع متصرف لواء البترا، تأخير دوام الخميس للطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية، ولموظفي المديرية، إلى الساعة التاسعة صباحا.

وأضافت أن هذا القرار يأتي نظرا للظروف الجوية الطارئة واحتمالية تشكل الصقيع والانجماد، وذلك حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلبة.

كما قرر مدير التربية والتعليم للواء لشوبك علي النعيمات، بالتنسيق مع متصرف اللواء تأخير دوام الخميس للطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية، ولموظفي المديرية إلى الساعة العاشرة صباحاً، نظراً للظروف الجوية الطارئة، واحتمال تشكل الصقيع والانجماد، وحفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة والهبئات الإدارية والتدريسية.