بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

تأخير دوام الخميس في مناطق بجنوب المملكة بسبب الأحوال الجوية

19 ثانية ago
تأخير دوام الخميس في مناطق بجنوب المملكة بسبب الأحوال الجوية

وطنا اليوم:قرّرت مديرة التربية والتعليم للواء البترا تهاني السلامين، وبالتنسيق مع متصرف لواء البترا، تأخير دوام الخميس للطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية، ولموظفي المديرية، إلى الساعة التاسعة صباحا.
وأضافت أن هذا القرار يأتي نظرا للظروف الجوية الطارئة واحتمالية تشكل الصقيع والانجماد، وذلك حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلبة.
كما قرر مدير التربية والتعليم للواء لشوبك علي النعيمات، بالتنسيق مع متصرف اللواء تأخير دوام الخميس للطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية، ولموظفي المديرية إلى الساعة العاشرة صباحاً، نظراً للظروف الجوية الطارئة، واحتمال تشكل الصقيع والانجماد، وحفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة والهبئات الإدارية والتدريسية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:14

زين الأردن تحصد جائزة “بيئة العمل الشاملة للمرأة” من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)

19:09

الحكومة: التنفيذي الثاني يتضمن مشاريع ومبادرات لتحديث القطاع العام

19:04

بحث فرص استثمارية متاحة في الأردن مع شركة هندية

17:56

زين تدعم الجماهير الأردنية وتتيح حزم الإنترنت لاستخدامها في الدوحة مجاناً

16:34

الملك يهنئ المسيحيين في الأردن وفلسطين والعالم بالأعياد المجيدة

16:29

القوات المسلحة تبدأ بإجراء الفحوصات الطبية للمكلفين بخدمة العلم

16:15

محافظ درعا يطلب استملاك أراض لإنشاء معبر جديد مع الأردن

16:06

تخصيص قطعة أرض لبناء مسجد في مقبرة نتل الإسلامية

16:01

القضاة: إلزام المصانع بوضع التحذيرات والإرشادات باللغة العربية على العبوات

15:28

رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

15:25

حسان يفتتح المؤتمر العربي حول تنفيذ إعلان قمة التنمية الاجتماعية في عمّان

15:17

الفضة تحلق فوق 66 دولاراً لأول مرة في التاريخ

وفيات
وفيات الأربعاء 17 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025