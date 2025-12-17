بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

بحث فرص استثمارية متاحة في الأردن مع شركة هندية

دقيقة واحدة ago
بحث فرص استثمارية متاحة في الأردن مع شركة هندية

وطنا اليوم:بحث وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة خلال اجتماع اليوم الأربعاء، مع المدير التنفيذي لشركة “رايتس ليميتد” الهندية، بحضور المدير التنفيذي للشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق الحكومية، وعدد من المختصين في وزارتي النقل والاستثمار، سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستثمارية.
وبحسب بيان للوزارة جاء الاجتماع لمتابعة المباحثات الاقتصادية التي جرت على هامش المنتدى الاقتصادي الأردني – الهندي، الذي عقد أمس برعاية جلالة الملك عبدالله وبحضور رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات مختلفة في المملكة، لا سيما مشاريع البنى التحتية، والنقل، والطاقة، وتطوير خطوط السكك الحديد، ضمن شبكات حديثة تسهم في تقليص زمن وكلف النقل، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد.
وأكد أبو غزالة الأهمية الاستراتيجية لمشاريع النقل وخطوط السكك الحديد، لما لها من دور محوري في ربط المملكة بشبكات التجارة الإقليمية والدولية، في ظل الموقع الجغرافي المتميز للأردن.
وأشار إلى حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة في مجال تطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى، وبما يضمن تنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية المنشودة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:56

زين تدعم الجماهير الأردنية وتتيح حزم الإنترنت لاستخدامها في الدوحة مجاناً

16:34

الملك يهنئ المسيحيين في الأردن وفلسطين والعالم بالأعياد المجيدة

16:29

القوات المسلحة تبدأ بإجراء الفحوصات الطبية للمكلفين بخدمة العلم

16:15

محافظ درعا يطلب استملاك أراض لإنشاء معبر جديد مع الأردن

16:06

تخصيص قطعة أرض لبناء مسجد في مقبرة نتل الإسلامية

16:01

القضاة: إلزام المصانع بوضع التحذيرات والإرشادات باللغة العربية على العبوات

15:28

رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

15:25

حسان يفتتح المؤتمر العربي حول تنفيذ إعلان قمة التنمية الاجتماعية في عمّان

15:17

الفضة تحلق فوق 66 دولاراً لأول مرة في التاريخ

14:46

الأردنيون يتحضّرون لدعم منتخب النشامى في نهائي كأس العرب

14:38

سلامي: نسعى للتتويج بكأس العرب ونواجه منتخبًا مغربيًا قويًا ومنظمًا

14:07

عمّان الأهلية تفتتح فعاليات يوم الخريج الثاني لكلية الهندسة 2025-2026

وفيات
وفيات الأربعاء 17 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 16 – 12 – 2025وفيات الإثنين 15 – 12 – 2025اسرة وطنا اليوم تعزي الزميل محمود هلال بوفاة نجله الشاب عبداللهوفيات الأحد 14 – 12 – 2025