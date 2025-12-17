زين تدعم الجماهير الأردنية وتتيح حزم الإنترنت لاستخدامها في الدوحة مجاناً

بنك القاهرة عمان
14 ثانية ago
وطنا اليوم-عمّان، 17 كانون الأول 2025: تجسيداً لدورها الوطني المتواصل في دعم قطاع الرياضة والوقوف خلف نشامى الوطن في مختلف المحافل، أعلنت شركة زين الأردن عن إتاحة استخدام حزمة الإنترنت المحلية مجاناً خلال التجوال لكافة مشتركيها المتجهين إلى دولة قطر الشقيقة، وذلك لتمكين الجماهير الأردنية من عيش تجربة فريدة وتوثيق اللحظة دون انقطاع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص زين على مرافقة الجماهير الأردنية كما عودت الأردنيين في مختلف المناسبات والأيام الوطنية، وتسهيل تواصلهم ومشاركتهم لحظات المنافسة من المدرجات، وتوثيق تجربتهم وبث مشاعر الفخر والدعم عبر منصات التواصل الاجتماعي بكل سهولة.

ويمكن لمشتركي زين ممن سيصلون إلى دولة قطر مساء يوم الأربعاء ويوم الخميس الاستفادة من حزم الإنترنت المحلية على خطوطهم واستخدامها في قطر مجاناً عبر إعفائهم من رسوم الخدمة الأساسية، وذلك عبر تفعيل خدمة تجوال البيانات من إعدادات الجهاز، دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.

ووجّهت زين الدعوة للجماهير الأردنية المتجهة إلى الدوحة للاستمتاع بالأجواء الحماسية وتوثيق لحظات الفخر والاعتزاز مع الاستفادة من حزمة الإنترنت المحلية مجاناً خلال فترة تواجدهم في قطر، الأمر الذي يأتي انسجاماً مع رؤية الشركة في تقديم خدمات نوعية تلبّي احتياجات مشتركيها، إلى جانب التزامها بدورها الوطني في دعم نشامى الوطن والمشاركة في الفعاليات التي تجمع الأردنيين خلف راية واحدة، وتعزز روح الانتماء والفخر بالإنجازات الوطنية.


