القوات المسلحة تبدأ بإجراء الفحوصات الطبية للمكلفين بخدمة العلم

وطنا اليوم:بدأت القوات المسلحة، اليوم الأربعاء، بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمكلفين بخدمة العلم، وذلك من خلال توزيعهم على اللجان الطبية المكلفة ضمن الأقاليم الجغرافية للمملكة لتسهيل الاجراءات وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وقال رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي: “إنه جرى توزيع المكلفين على ثلاثة أقاليم، وتحديد المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية وفق تقسيم جغرافي، ولغاية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 كانون الأول الجاري وذلك على النحو التالي:

1. إقليم الشمال: ويضم محافظات إربد وجرش وعجلون والمفرق، حيث سيتم استقبال المكلفين في مستشفى الأمير راشد العسكري بمحافظة إربد.

2. إقليم الوسط: ويضم العاصمة عمّان ومحافظات الزرقاء ومأدبا والبلقاء، حيث خُصص مركز طبي خو، الواقع بجانب مركز التجنيد العسكري في محافظة الزرقاء، لاستقبال المكلفين.

3. إقليم الجنوب: ونظراً لبعد المسافات، جرى تقسيمه على مستشفيين عسكريين، هما:

مكلفو محافظتي الكرك والطفيلة في مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري بمحافظة الكرك.

مكلفو محافظتي معان والعقبة في مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني العسكري بمحافظة العقبة.

من جانبه، بين مدير اللجان الطبية والتأمين الصحي، أن المكلفين سيخضعون لجميع مراحل الفحص الطبي المقررة للتأكد من مستوى لياقتهم البدنية، موضحاً أنه لن يتم منح المكلف الدرجة الطبية الخاصة بالتجنيد، وإنما تصنيفه إما لائق أو غير لائق.

ويأتي هذا التنظيم حرصاً من القوات المسلحة الأردنية، على تسهيل عملية استقبال المكلفين وتوزيعهم بشكل عادل على المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية، بما يضمن سرعة إنجاز معاملاتهم الطبية والإدارية، ويعكس الاهتمام بخدمة العلم كواجب وطني يعزز قيم الانتماء والمسؤولية لدى الشباب الأردني.