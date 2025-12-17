القضاة: إلزام المصانع بوضع التحذيرات والإرشادات باللغة العربية على العبوات

وطنا اليوم:أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، عن اتخاذ إجراءات جديدة لضمان سلامة المستهلك فيما يتعلق بمدافئ الغاز، حيث تم فرض تعليمات على المصانع تقتضي وضع تحذيرات وإرشادات باللغة العربية على العبوة والمنتج بشكل واضح.

وفي حديثه أمام مجلس النواب، أوضح القضاة أنه تم إلزام مصانع مدافئ الغاز باستخدام منظّم (ساعة ثابتة) وخرطوم (بربيش) مطابقين للمواصفات المعتمدة، وذلك لضمان سلامة المنتج بعد عملية التصنيع.

وأشار القضاة إلى أن الفحوصات التي أجريت على 10 عينات من المدافئ أظهرت وجود محابس وخراطيم غير مخصصة للاستخدام مع الغاز، مما يشكل تهديدًا لسلامة المستهلك.

كما لفت القضاة إلى أنه تم إحالة ملف مدافئ الغاز “شمُّوسة” إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية، بعد أن تسببت هذه المدافئ بحالات اختناق لبعض المواطنين.

واختتم القضاة بأن الوزارة ستواصل متابعة هذه القضية من كثب لضمان تطبيق جميع معايير السلامة وحماية صحة المواطنين، مؤكداً أهمية التزام المصانع بالمعايير المعتمدة لضمان سلامة منتجاتها.

وفي سياق متصل، قرّرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين حظر إنتاج وبيع وتداول جميع أنواع مدافئ الغاز المتعارف عليها باسم “شمُّوسة” أو شبيهاتها بشكل دائم، وتحت طائلة المسؤولية القانونية، كما حذرت الوزارة من استخدام هذه المدافئ في الأماكن المغلقة، مؤكدة أن استخدامها قد يشكل خطراً على السلامة العامة.

وأضافت الوزارة أنها قرّرت منع إنتاج وتوريد أي نوع من مدافئ الغاز المسموح بها حالياً إلا إذا كانت مزودة بمنظِّم (ساعة ثابتة) وخرطوم (بربيش) مخصصين وفقاً للمواصفات المعتمدة، لضمان سلامة الاستخدام، وأكدت الوزارة ضرورة اتباع جميع إجراءات السلامة عند استخدام المدافئ، مثل التأكد من استخدام خرطوم (بربيش) مخصص ومدى سلامة المنظم الثابت، بالإضافة إلى توفير تهوية مستمرة في الأماكن المغلقة في أثناء الاستخدام.

كما شددت الوزارة على ضرورة إطفاء المدفأة من الأسطوانة مباشرة بدلاً من مفاتيح التشغيل المثبتة في بعض المدافئ، لضمان السلامة والأمان، وأكدت أن مؤسسة المواصفات والمقاييس ستتخذ إجراءات إضافية لضمان معايير السلامة، تشمل وضع تعليمات الاستخدام والسلامة بشكل واضح على جسم المدفأة وكرتونتها.

وأعلنت الوزارة أنها ستقوم بجولات رقابية مكثفة على الأسواق لمتابعة الالتزام بالإجراءات الجديدة، وستتخذ عقوبات بحق المخالفين، كما أكدت الوزارة أنها ستضاعف الفحوصات على جميع أنواع المدافئ لضمان سلامتها.

كما أوضحت الوزارة أنها ستربط مباشرة بين الجهات الأمنية المختصة ومؤسسة المواصفات والمقاييس، لتزويدها بأي جهاز يتسبب بحوادث لإجراء الفحوصات اللازمة عليه، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية وأي جهاز يعمل على مصادر طاقة متنوعة.